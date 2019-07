I solisti della Young Musicians European Orchestra e musiche dal cinema per Sant'Apollinare

Per la Festa di Sant'Apollinare, il centro di Ravenna si riempie di musica. Martedì 23 luglio si tiene un doppio concerto nel cuore della città.

Per il santo patrono di Ravenna si esibiscono nella Basilica di San Francesco i solisti della Young Musicians European Orchestra, Vincenzo Meriani, Martino Colombo, Gabriele Mazzon, Ilaria Marvilly (violini), Filippo Benvenuti (viola), Caterina Salizzato (violoncello), Marco Tagliati (contrabbasso) e Riccardo Morini (clavicembalo).

In programma: Bach, concerto in la maggiore per clavicembalo e archi BWV 1055; Bach, concerto in re minore per due violini e archi BWV 1043; Mozart, Eine kleine Nachtmusik K 525.

Appuntamento alle 21, ingresso a offerta libera.

Sempre martedì 23 luglio, alle 21.30, la Banda cittadina suona Musiche dal cinema e non solo. Un ampio repertorio con le più belle musiche da film, in piazza San Francesco. Ingresso gratuito.