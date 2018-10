Youtuber e cantanti protagonisti al Sonora radio fest: tra gli ospiti anche Giorgio Poi

Tra conduttori e comici protagonisti del mondo radiofonico, al Sonora Radio Fest che si svolgerà a Bagnacavallo mercoledì 10 ottobre non mancheranno anche i personaggi più amati dai giovani. Il primo festival delle web radio dei giovani dell’Emilia-Romagna, in programma nell’antico convento di San Francesco, ospiterà celebri youtuber, cantautori e i protagonisti del mondo del rap, che proporranno iniziative dedicate al mondo dei giovani.

Tra questi ci sono gli youtuber Fraffrog, RichardHTT e Human Safari. La prima, disegnatrice e illustratrice classe 1993, all’anagrafe Francesca Presentini, conta sul suo canale YouTube oltre 570mila iscritti. Videomaker e grafica pubblicitaria, condivide sul suo canale video in cui cerca di far avvicinare i giovani al mondo dell’illustrazione. RichardHTT, 25 anni, propone su YouTube, dove conta quasi 400mila iscritti, tutorial su disegni, manga e anime. Presente anche Human Safari, ovvero Nicolò Balini, fondatore dell’omonimo canale di YouTube che conta oltre 700mila iscritti, dove condivide con i suoi fan le sue avventure in giro per il mondo.

Spazio anche alla musica, con il rap che nel corso dell’evento sarà protagonista di un talk in compagnia, tra gli altri, di Claver Gold. Claver Gold (all'anagrafe Daycol Orsini), classe 1986, è originario di Ascoli Piceno. Nel 2014 pubblica “Mr. Nessuno” per la Glory Hole Records, mentre l'anno successivo è il turno di “Melograno”, che lo porta a essere protagonista di un tour di due anni in tutta Italia. A chiudere il festival sarà il cantautore Giorgio Poi che presenterà a Bagnacavallo le sue canzoni che lo hanno portato recentemente a collaborare con Luca Carboni, Frah Quintale e con il gruppo francese The Phoenix.