Bagnino di salvataggio: ecco come ottenere il brevetto

Ci tengono d'occhio per tutta l'estate, dalle loro torrette o sopra ai mitici "mosconi", se la nostra estate trascorre tranquilla è anche grazie ai bagnini di salvataggio.

Il bagnino di salvataggio è un professionista del soccorso altamente specializzato che effettua il servizio pubblico di vigilanza e di salvataggio. Per diventare bagnino è necessario seguire i corsi di formazione della Società Nazionale di Salvamento che abilitano alla professione e preparano il futuro bagnino alla gestione delle emergenze balneari.

Per poter frequentare i corsi sono necessari un’età compresa tra i 16 e i 55 anni, ed essere in possesso di idonee condizioni psicofisiche certificate da un medico.

Alla fine del corso e dopo il superamento dell’esame finale (teorico e pratico) verrà rilasciato il brevetto di bagnino. I corsi possono anche prevedere dei tirocini prima della prova finale.

I corsi sono disponibili su tutto il territorio nazionale (informazioni per Ravenna: Via Bernini 7, Tel. 0544292711 Cell. 3472551698) che prevedono una formazione teorica e pratica. Tra le materie insegnate citiamo, ad esempio, nozioni di primo soccorso (anche in caso di asfissia e arresto cardiaco), anatomia, meteorologia, trattamento delle acque di piscina, in materia di responsabilità e sicurezza e sulla tutela ambientale e sanitaria. Ricordiamo anche i corsi dedicati alla somministrazione dell'ossigeno e all'uso del defibrillatore.

Inoltre citiamo le tecniche di recupero di un soggetto in stato di pericolo in acqua e le tecniche specifiche di nuoto per finalità di salvamento.

Brevetto bagnini di salvataggio

Per quanto riguarda il brevetto bagnino, in Italia sono attualmente disponibili tre diverse tipologie:

Brevetto P: permette di operare soltanto in piscina

Brevetto IP: per acque interne (ovvero laghi) e anche piscina

Brevetto MIP: il più completo che permette di operare al mare, in acque interne e nelle piscine.

Ricordiamo, infine che il brevetto ha validità triennale.

Concludiamo con tempi e costi. La durata temporale del corso dipende dalla cadenza settimanale delle lezioni; normalmente il corso base non dura meno di due mesi. Infine il prezzo che si aggira intorno ai 300 euro.

