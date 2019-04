Corsi di cucina, come diventare chef

Il mondo della cucina negli ultimi anni ha acquisito grande importanza grazie a trasmissioni televisive di successo con chef professionisti e dilettanti. Quello dei cuochi non è però un ambiente facile in cui districarsi, fra ingredienti, ricette e metodi di lavoro che nel tempo sono diventati quasi scientifici.

Fare un passo in avanti e trasformare la propria passione in lavoro però è possibile e per venire incontro a questa ambizione esistono in tutte le città tanti corsi di cucina. Il problema a questo punto è scegliere il corso giusto.

La scelta del corso di cucina

Prima di partire è necessario capire con quale tipo di corso partire: se base o avanzato, generico o legato a uno specifico tipo di cucina. Dopo di che ci si trova davanti a corsi di breve durata oppure ad altri molto più impegnativi, ma anche più qualificanti. Occorre sempre considerare le caratteristiche del corso, i requisiti che sono richiesti e informarsi sulla professionalità degli insegnanti.

E' sicuramente importante farsi anche un esame di coscienza a priori e capire qual è l'obiettivo e la motivazione che ci spinge a intraprendere un corso di cucina prima di affrontare le spese e la fatica di un percorso professionale.

Le scuole di cucina a Ravenna

Ecco alcune scuole di cucina ravennati a cui rivolgersi per corsi di chef base e avanzati:

Iscom Ravenna - Via di Roma, 102

Scuola di cucina Saperi e Sapori - Via dell'Almagià (Darsena Pop Up)

Accademia del Gusto - Via del Pino, 104