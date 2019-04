Corsi di formazione regionale Emilia-Romagna 2019

Per il 2018/2019 l'Emilia-Romagna ha approvato 50 percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in tutto il territorio regionale. Si va dalla ricerca occupazionale, allo sviluppo delle competenze linguistiche, senza dimenticare le arti, la sicurezza sul lavoro e l'imprenditoria.

I percorsi, finanziati con risorse del Fondo sociale europeo, sono gratuiti. Durano 800 ore e al termine rilasciano un certificato di specializzazione tecnica superiore valido a livello nazionale.

Le aree tematiche dei corsi

I 50 corsi approvati sono poi suddivisi in cinque macroaree tematiche.

Cultura, informazione e tecnologie informatiche (13 percorsi)

Manifattura e artigianato (3 percorsi)

Meccanica impianti e costruzioni (27 percorsi)

Servizi commerciali (2 percorsi)

Turismo e sport (5 percorsi)

L’area denominata “Cultura, informazione e tecnologie informatiche” prevede corsi dedicati a Tecniche di allestimento scenico, Tecniche di produzione multimediale, Tecniche per l’integrazione dei sistemi e di telecomunicazioni, Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche, Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi informatici.

Il settore “Manifattura e artigianato” è invece indirizzato alle Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy.

L'area “Meccanica impianti e costruzioni” prevede percorsi incentrati su Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali, Tecniche di disegno e progettazione industriale, Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo, Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali, Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente, Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile, Tecniche innovative per l'edilizia, Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica.

Il settore dei “Servizi commerciali” è dedicato alle Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria, mentre l’ambito incentrato sul “Turismo e sport” prevede percorsi incentrati su Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica e su Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio.

L'area tematica di "Turimo e sport" prevede Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica, Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio.

Il calendario completo e tutte le informazioni relative alle modalità di accesso ai corsi sono disponibili sul sito di Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna.

