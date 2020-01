Corsi di formazione finanziati dalla regione Emilia Romagna: online su OrientEr

Sono tanti e tutti visibili online i corsi di formazione e aggiornamento finanziati dalla regione Emilia Romagna all’interno della banca dati OrientER. Si va dai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per i più giovani ai corsi della Rete politecnica per diplomati - ITS, IFTS, formazione superiore, dai corsi a qualifica per contrastare la dispersione scolastica ai corsi per neolaureati sui Big Data, dai corsi per disoccupati - formazione breve per le competenze linguistiche, informatiche e trasversali - ai corsi di formazione continua per occupati, dai corsi in ambito cinema e audiovisivo ai corsi per lo spettacolo dal vivo. Tanti i corsi presenti sul terriotorio ravennate.

Una vera e propria banca dati dei percorsi finanziati dalla Regione attraverso il Fondo sociale europeo, e corsi autorizzati per lo svolgimento di determinate professioni o per il raggiungimento di una qualifica, e dove è possibile cercare le informazioni relative a tutti gli enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna e le qualifiche riconosciute all’interno del Sistema regionale.

Informazioni

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito della Regione Emilia Romagna.

E' possibile scrivere anche all’indirizzo formazionelavoro@regione.emilia-romagna.it o chiamare il numero verde Formazione all’800 955 157, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30.