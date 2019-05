Imparare l'inglese: i migliori corsi in città

Corsi individuali o di gruppo, per privati o aziende, per adulti e per bambini. Oggigiorno il mercato offre tantissime scelte a chi vuole imparare una lingua straniera. E la seconda lingua più parlata al mondo (dopo il cinese mandarino) è l'inglese. Già, la lingua inglese è un vero passe-partout per comunicare in ogni parte del mondo: infatti è la lingua madre per gli abitanti della Gran Bretagna, degli Stati Uniti, dell'Australia e di innumerevoli altri Paesi in tutto il globo.

L'inglese è una via di comunicazione utile per intendersi un po' con tutti, dato che è l'idioma più studiato nel mondo. Questo vi consente di viaggiare per lavoro o per svago in varie aree del pianeta e riuscire a interagire con tutti, o quasi, grazie a questa seconda lingua comune.

Alcuni consigli per imparare l'inglese

Se siete già a un livello intermedio, la pratica è un buon modo per migliorare la vostra conoscenza della lingua inglese, sfruttate quindi ogni occasione per parlare inglese quando vi capita sul posto di lavoro o per strada con un turista. Se siete a un livello base, oppure a zero, non vi farebbe male studiare un po' di grammatica basilare che, per fortuna, nell'idioma della regina Elisabetta è piuttosto limitata.

Un buon modo per migliorarsi può essere ascoltare musica, guardare film e serie tv in lingua originale oppure leggere tanti testi (libri, giornali, fumetti...) in lingua inglese. Ci sono poi podcast e canali youtube in inglese che trattano temi per voi interessanti e anche questa potrebbe essere una valida soluzione per imparare divertendovi.

Inoltre ci sono tanti corsi online, più o meno famosi, in cui si può imparare la lingua inglese partendo da zero, oppure aumentando le proprie capacità linguistiche.

Corsi di lingua inglese a Ravenna

Il modo migliore per raggiungere un buon livello rimane però una lezione d'inglese con un insegnante specializzato. A Ravenna esistono vari corsi, sia di gruppo che individuali. In alcune di queste scuole è anche possibile svolgere l'esame di certificazione del proprio livello di conoscenza della lingua inglese. Ecco alcune scuole in città a cui rivolgersi:

British School - via De Gasperi, 5

Associazione Culturale Italo-Britannica - via Carducci, 11

Enjoy School - via della Lirica, 35

Wall Street English – viale Vincenzo Randi, 39/41