Diventare Operatore Termale: un corso gratuito per imparare la professione

Buona notizia per i non occupati: parte un corso gratuito per formare diventare Operatore Termale. Il corso è organizzato da Enfap E.R. nella sua sede di Ravenna.

L'Operatore termale è una figura professionale in grado di somministrare trattamenti termali su prescrizione del medico delle terme, in ambienti fisici e relazionali confortevoli.

Destinatari del corso

Sono ammessi tutti i non occupati che abbiano assolto l’obbligo di istruzione e formazione, con residenza o domicilio nella Regione Emilia Romagna (antecedente l’iscrizione all’attività).

La scadenza per le iscrizioni è fissata al 30 luglio 2019.

Durata e svolgimento del corso

Il corso è composto da 600 ore di formazione, di cui 240 di stage, che si svolgono da luglio 2019 a maggio 2020. Al termine del percorso formativo viene rilasciato un Certificato di qualifica professionale di Operatore termale.

Contatti: Enfap E.R., via Le Corbusier 29, 48124 Ravenna, tel.0544 400373, inforavenna@enfap.emr.it, www.enfap.emr.it