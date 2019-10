Attori a Ravenna. Tanti motivi per iniziare un corso di recitazione

Esprimere sè stessi, liberare il proprio istinto, mettersi alla prova e divertirsi: queste sono solo alcune delle motivazioni che spingono giovani e adulti a iscriversi a un corso di recitazione.

I corsi di recitazioni possono essere un valido punto d'inizio per chi sogna di intraprendere una carriera d'attore di cinema o teatro, ma sono certamente utili anche per chi vuole migliorare le proprie capacità di parlare in pubblico. Imparare a recitare, infatti, è un ottimo investimento per privati o professionisti che desiderano apprendere tecniche di memorizzazione di discorsi o presentazioni e parlare in modo chiaro e comprensibile di fronte ad una platea.

Insomma, le motivazioni possono essere molteplici, ma l'importante è affidarsi a una scuola competente che offra corsi e insegnanti all'altezza. Possono esserci corsi dai 2 ai 4 anni, ma anche percorsi annuali. Corsi per principianti e per attori e attrici già esperti che desiderano specializzarsi su un singolo argomento, ad esempio la Commedia dell’Arte, il metodo Stanislavski, ecc.

Un altro punto da considerare, prima dell'iscrizione a un corso è lo svolgimento di uno spettacolo di fine anno, un saggio, per poter debuttare sul palcoscenico. Poiché nessuno può dire di aver veramente recitato prima di aver affrontato la prova del pubblico.

Corsi di teatro e recitazione a Ravenna

Sono ormai dverse le scuole e le associazioni che propongono corsi di recitazione a Ravenna. Ecco di seguito alcune proposte da prendere in considerazione:

Il Circolo degli Attori

Scuola di Teatro classico Luigi Rasi

Galla & Teo

Recitazione: i manuali più venduti sul web

Il libro degli esercizi per attori

La recitazione

Il potere dell'attore. Tecnica ed esercizi

Il metodo Strasberg in dieci lezioni. Introduzione ai fondamentali della formazione attoriale