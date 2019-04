Carriera nel cinema: un corso per Assistente alla distribuzione indipendente

Sono aperte le iscrizioni al Corso di alta formazione per Assistente alla distribuzione indipendente. Il corso, completamente gratuito, è realizzato dall'Ente di formazione COM2, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Start Cinema.

L’obiettivo è quello di formare professionisti in grado di conoscere gli equilibri e il know-how che la Nuova legge Cinema del MiBAC ha messo a disposizione del produttore indipendente, in relazione alla distribuzione nazionale e internazionale del prodotto cinematografico e audiovisivo. In uno scenario di completa trasformazione dell’assetto cinematografico, determinato dalle tecnologie digitali, il distributore è la figura professionale che può fare la differenza per la visibilità di tutto il settore.

I destinatari del corso

Il corso, che parte a settembre 2019 a Ravenna, si rivolge a persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna ed è sviluppato in 334 ore complessive per 13 corsisti, di cui 240 in aula e 104 di stage. Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.

Per iscriversi è necessario inviare la propria candidatura compilando il form di iscrizione sul sito dell'ente COM2, entro il 30 giugno 2019.

Valore aggiunto è la partecipazione formativa al Ravenna Nightmare Film Fest, l'appuntamento dedicato al lato oscuro del cinema che celebra la sua XVII edizione dal 30 ottobre al 3 novembre 2019. I corsisti hanno l'occasione di partecipare anche a Visioni Fantastiche che si svolge sempre in autunno. I candidati selezionati hanno quindi l'opportunità di incontrare i distributori nazionali e internazionali dei film dell'Official Selection del Concorso Internazionale Lungometraggi e delle altre sezioni presenti ai due festival.