Diventare Barman: informazioni e corsi in partenza a Ravenna

Ricercata in tutto il Paese, quella del barman professionista è una figura di primo piano nel mondo del lavoro romagnolo che punta decisamente sul settore turistico e della ristorazione. Per diventare barman però è necessario seguire un percorso formativo articolato, oltre a possedere pratica e allenamento.

Per molti un punto di partenza è la scuola alberghiera, centrata sull'indirizzo dei “servizi di sala e vendita”.

La formazione prosegue poi con dei corsi professionali preparati ad hoc. I corsi più conosciuti sono quelli dell’Associazione Italiana Barmen e Sostenitori (Aibes), dell’Associazione Italiana Bartender & Mixologist (Aibm), quelli organizzati dalla Federazione Italiana Barman (Fib) e quelli della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe). Inoltre Province e Regioni propongono altri percorsi formativi mirati a fornire le nozioni di base e le tecniche per essere all'altezza e competitivi nel mondo del lavoro.

Si va dai corsi base dalla durata di circa 40 ore dal costo inferiore ai 1000 euro, a corsi specialistici come quello di “Miscelazione avanzata” di circa 20 ore, offerti ad un prezzo intorno ai 500 euro.

Per valutare un corso o una scuola è importante considerare la struttura, la sua storia, il profilo professionale dei docenti e i riconoscimenti ottenuti. Importante valutare anche il livello e la qualità dei prodotti (liquori e altro) che vengono utilizzati durante le lezioni. Inoltre i corsi devono comprendere sempre anche delle esercitazioni e un affiancamento a un barman di esperienza. Non devono mancare, infine, lezioni sulla gestione di un esercizio commerciale e sul mondo dell’imprenditoria in generale (coperture assicurative, obblighi igienico-sanitari, principi di contabilità e altro ancora).

Infine completa il percorso professionale di barman il superamento dell’esame di idoneità per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

I corsi per barman a Ravenna

Ecco di seguito un le aziende o enti che propongono corsi per diventare barman nella provincia di Ravenna:

Cescot Ravenna

Iscomer Cervia

