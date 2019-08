Perché è importante imparare lo spagnolo?

Se c'è una lingua straniera che piace sempre a tutti, è lo spagnolo. Questa lingua permette di omunicare con oltre 400 milioni di persone sparse in tutto il mondo, in Europa, Africa, centro e sud America. Lo spagnolo, in effetti, è la seconda madrelingua più parlata dopo il cinese.

La lingua spagnola è popolare ormai da molti anni grazie alla musica, ma anche tramite un'affinità con l'italiano. Entrambe le lingue infatti derivano dal latino e possiedono varie similitudini. Però fate attenzione a non cadere in qualche trappola linguistica, ad esempio se ordinate del burro in Spagna potreste trovarvi di fronte una bella sorpresa. Oltre a questo lo spagnolo è dotato di una grammatica piuttosto complessa, quindi allontanatevi dal falso mito che sia facile da imparare e mettevi a studiare.

Alcuni consigli per imparare lo spagnolo

Se siete già a un livello intermedio, la pratica è un buon modo per migliorare la vostra conoscenza della lingua spagnola, sfruttate quindi ogni occasione per parlare spagnolo quando vi capita sul posto di lavoro o per strada con un turista. Se siete a un livello base, oppure a zero, non vi farebbe male studiare un po' di grammatica basilare. Se avete paura di affrontare un manualone pieno di regole da soli, allora vi conviene rivolgervi a un buon insegnante.

Un buon modo per migliorarsi può essere anche ascoltare musica, guardare film e serie tv in lingua originale oppure leggere tanti testi (libri, giornali, fumetti...) in lingua spagnola. Ci sono poi podcast e canali youtube in spagnoloche trattano temi per voi interessanti e anche questa potrebbe essere una valida soluzione per imparare divertendovi.

Inoltre ci sono tanti corsi online, più o meno famosi, in cui si può imparare la lingua spagnolo partendo da zero, oppure aumentando le proprie capacità linguistiche.

Corsi di lingua spagnola a Ravenna

Il modo migliore per raggiungere un buon livello rimane però una lezione di spagnolo con un insegnante specializzato. A Ravenna esistono vari corsi, sia di gruppo che individuali. In alcune di queste scuole è anche possibile svolgere l'esame di certificazione del proprio livello di conoscenza della lingua spagnola. Ecco alcune scuole in città a cui rivolgersi:

Associazione Culturale Italo Spagnola Ispano Americana - via Mariani 11

Centro Linguistico di Ateneo - Via Oberdan, 1

Università per la Formazione Permanente per gli Adulti “G.Bosi Maramotti” - Via Oriani, 44