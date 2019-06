Sprechen Sie Deutsch? Dove imparare il tedesco in città

Si sa, il tedesco è una lingua difficile, ma è anche molto richiesta in campo lavorativo. Soprattutto in Romagna dove i turisti dalla Germania sono ormai un'icona. Perciò sono tante le aziende che ricercano figure professionali in grado di parlare e scrivere in lingua tedesca. Se non lo avete studiato a scuola o se avete bisogno di un ripasso approfondito, non c'è problema: ci sono corsi individuali e di gruppo, lezioni per privati o aziende, per adulti e per bambini.

Alcuni consigli per imparare il tedesco

Se siete già a un livello intermedio, la pratica è un buon modo per migliorare la vostra conoscenza della lingua tedesca, sfruttate quindi ogni occasione per parlare tedesco quando vi capita sul posto di lavoro o per strada con un turista. Se siete a un livello base, oppure a zero, non vi farebbe male studiare un po' di grammatica basilare. Una delle maggiori difficoltà nella lingua germanica è la presenza di casi e declinazioni, ma se avete studiato latino siete già un passo avanti. In caso contrario non scoraggiatevi, perché un buon insegnante e una buona dose di determinazione possono farvi superare anche queste difficoltà grammaticali.

Un buon modo per migliorarsi può essere ascoltare musica, guardare film e serie tv in lingua originale oppure leggere tanti testi (libri, giornali, fumetti...) in lingua tedesc. Ci sono poi podcast e canali youtube in tedesco che trattano temi per voi interessanti e anche questa potrebbe essere una valida soluzione per imparare divertendovi.

Inoltre ci sono tanti corsi online, più o meno famosi, in cui si può imparare la lingua tedesca partendo da zero, oppure aumentando le proprie capacità linguistiche.

Corsi di lingua tedescaa Ravenna

Il modo migliore per raggiungere un buon livello rimane però una lezione di tedesco con un insegnante specializzato. A Ravenna esistono vari corsi, sia di gruppo che individuali. In alcune di queste scuole è anche possibile svolgere l'esame di certificazione del proprio livello di conoscenza della lingua tedesca. Ecco alcune scuole in città a cui rivolgersi:

Associazione Culturale Italo-Tedesca - Via Renato Serra 5

Centro Linguistico di Ateneo - Via Oberdan, 1

Università per la Formazione Permanente per gli Adulti “G.Bosi Maramotti” - Via Oriani, 44