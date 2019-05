Patente Europea del Computer: a cosa serve e dove ci si prepara

Al giorno d'oggi sia il mondo del lavoro che la vita privata di moltissime persone passano attraverso il mondo dell'informatica. Esserne completamente fuori vuol dire privarsi di possibilità di apprendere nuove conoscenze e di aumentare la propria professionalità.

Soprattutto in campo lavorativo molte aziende richiedono un livello minimo di conoscenza degli strumenti informatici, perciò in particolare chi è alla ricerca di una nuova occupazione deve essere in possesso di queste skill. L'aver frequentato un corso di informatica e aver ottenuto la Patente europea del computer, sono un bel passo in avanti nel proprio background, quel punto in più che potrebbe far spiccare il nostro curriculum.

La patente europea del computer

La Patente Europea del Computer (ECDL) è un utile strumento per introdurre le nostre competenze digitali in ambito scolastico e professionale. Rappresenta lo standard per l'alfabetizzazione digitale, sia a livello nazionale che internazionale. Si tratta di un attestato che certifica che il soggetto è in possesso di competenze informatiche, traducibili in capacità di utilizzare un personal computer. Garante di questo attestato è l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA).

La Patente Europea del Computer è suddivisa in vari moduli (base, standard, advanced 3.0 ed endorsed). Ulteriori informazioni sui moduli della ECDL si possono trovare sul sito ufficiale.

Dove frequentare corsi d'informatica a Ravenna

Naturalmente prima di affrontare un'esame è meglio prepararsi con a fianco un insegnate esperto. Ecco l’elenco degli enti di formazione e scuole private che organizzano corsi di informatica, di diverso livello e tipologia, gratuiti o a pagamento.

Cepu - Via Salara, 16

Ecipar - Viale V.Randi, 90

FeLSA CISL - Via Vulcano 78/80

Bean SAS - Via Salara, 36

Isper - via Sant’Alberto 123

Università per la formazione permanente degli adusti Bosi Maramotti - via Oriani 44

S.I.A.D. Informatica - via Ponte Marino, 10