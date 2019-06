Suonare uno strumento: le scuole di musica a Ravenna

La musica ci fa stare bene. Ci fa ridere e ci fa piangere, ci fa riflettere e scatenare. Per alcuni di noi, inoltre, la musica diventa una ragione di vita e ciò ci spinge a voler imparare a suonare uno strumento. Alcuni grandi musicisti sono cresiuti musicalmente da autodidatti, ma questa non è una strada percorribile da tutti e, soprattutto all'inizio, serve il consiglio di un bravo insegnante di musica. Anche a Ravenna, come in altre città, non mancano le scuole di musica a cui affidarsi.

Dal canto alla chitarra, dalla batteria al pianoforte, dla basso al sassofono. Poi ci sono tutti gli strumenti classici, come il violino, il clarinetto, la tromba ecc... Il numero di strumenti di cui potete innamorarvi è pressocché illimitato.

Qualche buon motivo per imparare a suonare

Se già non bastasse quel desiderio che sentiamo nella testa e nel cuore, ci sono tante altre ragioni per iniziare a studiare uno strumento. Per molti, innanzitutto, suonare è una valvola di sfogo, quella parte della nostra vita che ci consente di buttare fuori dalla nostra mente lo stress accumulato a scuola o al lavoro.

Suonare uno strumento rende più intelligenti. In che modo? Applicarsi ore e ore a leggere spartiti, imparare canzoni a memoria e magari iniziare a comporre un brano proprio, non sono attività comuni. Si tratta di un esercizio mentale complicato che ci mette alla prova con noi stessi e ci permette di progredire.

E se avete bisogno di un altro motivo: la musica può diventare un lavoro. Certo, non è facile, e servono anni di pratica, ma con il tempo la vostra passione può diventare un sistema per arrotondare uno stipendio o addirittura il vostro lavoro. In fondo, chi vi impedisce di sognare?

Scegliere una scuola di musica

Come si diceva prima, è importante essere messi sulla giusta strada per imparare uno strumento. Credere di poter fare tutto da soli, a volte può causarci dei problemi, come assumere uno posizione sbagliata per suonare il nostro strumento, sforzare il fisico in maniera inefficace. Tutti errori che possono portarci ad arrenderci in breve tempo.

Anche affidarsi a sedicenti insegnanti può essere sbagliato, quindi sempre meglio rivolgersi a chi ha studiato a lungo musica, seguendo corsi e ottenendo diplomi.

Un altro punto importante è la proposta didattica che una scuola di musica è in grado di offrirvi. Organizzazione delle lezioni, possibilità di frequentare corsi complementari, saggi di fine anno in cui testare i prossimi miglioramenti. Insomma, prima di scegliere la scuola di musica giusta per noi è bene informarsi in maniera adeguata sull'offerta, sulla qualità degli insegnanti e naturalmente sui costi.

Scuole di musica a Ravenna

A Ravenna sono presenti vari istituti che propongono lo studio e la pratica di vari strumenti, ma con offerte didattiche e costi differenti.

Istituto Superiore di studi musicali "Giuseppe Verdi" - Via di Roma, 33

Mama's Scuola di Musica - Via S. Mama, 75

Officina della Musica - Via Duino, 9

Mikrokosmos - Via Achille Borghi, 12

L'Accademia Del Musical - Via Girolamo Rossi, 53