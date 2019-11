La classifica delle migliori scuole superiori di Ravenna

Per genitori e studenti non è mai facile la scelta della scuola superiore, ci sono infatti sul territorio ravennate tanti istituti con offerte formative ricche e variegate. Ma si sa che, oltre al piano di studi, l'importante nella selezione della scuola giusta è la qualità dell'insegnamento. E per venirci incontro è arrivata una classifica molto interessante.

Una classifica dei migliori istituti superiori d'Italia, infatti, è stata realizzata da Eduscopio 2019, un portale della Fondazione Agnelli. Un ottimo strumento di orientamento per i ragazzi di terza media che permette facilmente di individuare il miglior liceo classico, scientifico, artistico, così come il migliore istituto tecnico o professionale della propria città.

Per stabilire la qualità di un istituto, Eduscopio utilizza le performance degli studenti al primo anno di università per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa della scuola da cui essi provengono. A partire da questi dati vengono realizzati degli indicatori che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati. In particolare, per i percorsi universitari dei diplomati, Eduscopio analizza gli esami sostenuti, i crediti acquisiti e i voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università.

Per consultare le classifiche di Eduscopio 2019 basta collegarsi al sito Internet Eduscopio.it, selezionare il tipo di scuola che si vuole frequentare (con uno sbocco universitario o verso il mondo del lavoro), inserire i dati richiesti dal portale e selezionare, infine, la provincia di residenza.

Licei

Classico - Il Dante Alighieri di Ravenna ottiene un indice Fga di 70.31, superato dal Torricelli-Ballardini di Faenza (76.59) e dal Gregorio-Ricci Curbastro di Lugo (81.95).

Scientifico - Il migliore della provincia, secondo la classifica, è il Torricelli-Ballardini di Faenza (83.92); al secondo posto l'Oriani di Ravenna (81.59) e al terzo il Gregorio Ricci Curbastro di Lugo (81.26).

Scienze Umane - Sul podio troviamo sempre il Torricelli-Ballardini di Faenza (59.66), seguito a ruota dal Gregorio Ricci Curbastro di Lugo (58.82) e infine l'Alighieri di Ravenna (55.83).

Linguistico - Il Torricelli-Ballardini faentino questa volta, con 67.29 punti, cede il passo al Gregorio Ricci Curbastro di Lugo, in prima posizione con 69.52 punti, mentre l'Alighieri si conferma terzo con un punteggio di 64.36.

Istituti tecnici

Tecnico-Economico - Quest'anno in prima posizione si piazza il Ginanni di Ravenna (l'anno scorso era secondo), con 55.22 punti. Segue l'Oriani di Faenza, con un punteggio di 54.92, poi il Giuseppe Compagnoni di Lugo (51.15), mentre scende in ultima posizione il Sacro Cuore di Lugo (49.64).

Tecnico-Tecnologico - Rimonta il Nullo Baldini di Ravenna, nel 2018 al terzo posto, che svetta in classifica con 67 punti. Al secondo troviamo l'Oriani di Faenza con 64.45 punti, seguito dal Giuseppe Compagnoni di Lugo (60.13), dal Morigia-Perdisa di Ravenna (59.49) e dal Luigi Bucci di Faenza (57.79).

Professionali

Servizi - Il Tonino Guerra di Cervia sbanca tutti: il 75,29% degli studenti trova lavoro entro 142 giorni dal diploma. A lunga distanza troviamo poi il Persolino-Strocchi di Faenza (il 55% trova lavoro dopo 195 giorni), l'Ernesto Stoppa di Lugo (il 53,74% dopo 245 giorni), l'Olivetti-Callegari di Ravenna (il 48,11% dopo 249 giorni) e infine l'Ugo Foscolo di Faenza (il 47,61% trova occupazione dopo ben 292 giorni).

Industria e artigianato - Dati molto positivi per il Luigi Bucci di Faenza (ben l'89,58% dei diplomati trova lavoro dopo soli 69 giorni); segue l'Eustacchio Manfredi di Lugo, con l'81,57% dei diplomati che trova lavoro dopo 110 giorni. Terzo posto per l'Olivetti-Callegari di Ravenna (il 71,76% trova un impiego dopo 132 giorni dal diploma).

