Scuola: come richiedere l'Isee per ottenere agevolazioni tariffarie

L'ISEE, ovvero l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è lo strumento di valutazione della situazione economica di un individuo o di un nucleo familiare, uno strumento fondamentale per presentare richiesta di agevolazioni tariffarie e/o contributi per i servizi educativi e scolastici, e per l'accesso al nido dell'infanzia.

Dove si calcola l'ISEE?

E' possibile rivolgersi gratuitamente ai numerosi CAF presenti sul territorio ravennate. Se non lo avete mai fatto basterà chiamare, prendere un appuntamento e gli esperti vi indicheranno tutta la documentazione necessaria, guidandovi passo dopo passo. L'attestazione ISEE non è rilasciata in sede di compilazione, ma viene resa disponibile dall'INPS entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, in quanto il calcolo viene effettuato direttamente dall'INPS sulla base dei dati dichiarati nella DSU, e di altri dati acquisiti dai propri archivi e da quelli dell'Agenzia delle Entrate.

Per il calcolo dell'ISEE è possibile anche collegarsi al sito dell'INPS dopo essersi registrati. Una volta ottenuto, l'ISEE può essere presentato online al Comune collegandosi al portale Scuole On-Line accedendo a AREA RISERVATA (tramite iscrizione o login) e cliccando la voce:"DichiarazioneISEE".

Mensilmente, prima di ciascuna fatturazione/bollettazione, il Comune di Ravenna acquisisce il valore ISEE che risulta valido l'ultimo giorno del mese precedente e di conseguenza applica la relativa tariffa.

Fin quando è valida l''attestazione ISEE?

L'attestazione ISEE ha validità dal momento del rilascio al 15 gennaio dell'anno successivo (art.10 del D.P.C.M. 159/2013). Decorso tale termine, trattandosi di prestazioni continuative, resta valida fino alla fine dell'anno scolastico l'ultima ISEE presente nella banca dati dell'INPS.

In caso di presenza di un ISEE Corrente nella banca dati INPS, la tariffa verrà adeguata in occasione dello scarico mensile automatico che precede ciascuna fatturazione/bollettazione. Scaduti i due mesi di validità dell'ISEE Corrente, per determinare la tariffa verrà riacquisito il valore dell'ISEE ordinario.

Ulteriori informazioni:

per i servizi nidi e scuola dell'infanzia comunale ufficioiscrizioni@comune.ra.it

sui servizi di ristorazione scolastica, pre post scuola e trasporto scolastico dirittoallostudio@comune.ra.it

