Coronavirus: le piattaforme consigliate dal Ministero per la didattica a distanza

Le scuole sono chiuse e tutti gli studenti per rimanere in pari con il proprio programma di studio si misurano con le nuove formule di didattica a distanza. Proprio per questo il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul suo sito ufficiale una pagina web dedicata alle scuole interessate ad attivare questo metodo di insegnamento e apprendimento in remoto durante il periodo di chiusura legato all'emergenza Coronavirus.

All’interno del sito sono disponibili vari link che rimandano a piattaforme certificate, strumenti di cooperazione e vari contenuti multimediali.

Tra le varie piattaforme ricordiamo, ad esempio, G-Suite for Education che include Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom. Piattaforme che in alcuni casi sono già stati adottati dalle scuole del territorio ravennate.

Le piattaforme per la didattica a distanza

Hangouts Meet e Classroom sono gli applicativi che abilitano direttamente la didattica a distanza.

Scendendo nel dettaglio, Hangouts Meet consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo. Classroom permette di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e ricevere commenti su un’unica piattaforma.

Numerosi anche i contenuti disponibili, citiamo ad esempio Rai Scuola e Rai Cultura. Inoltre anche Treccani Scuola ha messo a disposizione gratuitamente gli strumenti e i contenuti della propria piattaforma per tutte le scuole interessate ad attivare forme di didattica a distanza nel periodo di chiusura legato all’emergenza coronavirus.

Ricordiamo, infine, che anche le società che gestiscono i registri elettronici hanno attivato piattaforme per la gestione della didattica a distanza.