Iscrizioni scuole superiori 2020-2021: in Emilia Romagna "resistono" tecnici e professionali

Torniamo ad analizzare il mondo della scuola con alcuni dati alla mano. Anche quest'anno, infatti, il Ministero dell'Istruzione ha reso noti i dati relativi alle iscrizioni alle scuole superiori per l'anno scolastico 2020-2021.

Cominciamo dal dato nazionale. I licei hanno superato gli istituti tecnici e professionali: infatti sono stati scelti dal 56,3% degli studenti contro il 55,4% dell'anno precedente. Gli istituti tecnici sono passati al 30,8% (31% nell'anno precedente), quelli professionali sono passati dal 13,6% al 12,9%.

Licei - Sono stabili le iscrizioni al classico, mentre il liceo scientifico è salito dal 25,5% al 26,2%. Il 15,5% ha scelto il liceo scientifico tradizionale, mentre è salita la sezione ad indirizzo sportivo (1,8% contro 1,7% dell'anno precedente).

Sono diminuite le iscrizioni al liceo linguistico (8,8%), in crescita invece il liceo artistico (4,4%) e quello delle scienze umane (8,7%). Stabili il liceo internazionale e quelli musicali e coreutici.

Istituti tecnici e professionali - In calo le iscrizioni al settore economico (11,2%) ed al settore tecnologico (19,6%). Scendono al 12,9% gli istituti professionali.

La scelta in Emilia Romagna

Controlliamo ora in modo dettagliato la scelta degli studenti emiliano-romagnoli per quanto riguarda le scuole superiori. Scelte molto nette e anche un po' in controtendenza, come dimostrano i dati. L'Emilia-Romagna registra infatti la più alta percentuale di iscritti agli istituti professionali (15,5%), ma porta a casa (insieme al Veneto) anche la minore percentuale di iscritti ai Licei (47,4%). La nostra regione segue come andamento il Veneto anche per quanto riguarda gli istituti tecnici, attestandosi al secondo posto come iscrizioni (37,2%).

