La pagella perfetta: studente del Liceo Scientifico ammesso all'esame con tutti "10"

La pagella perfetta, quella che tutti vorrebbero avere, è realtà solo per uno degli studenti del Liceo Scientifico Oriani di Ravenna. Una sfilza di 10 è quella che ha inanellato Gabriel Fenati, della classe 5ª ASA, dove pure abbondano altri studenti talentuosi. Ad un passo dall’agognato diploma, ha sbaragliato tutti gli studenti, con il 10 in tutte le materie conseguito nello scrutinio finale per l’ammissione all’Esame di Stato.