Studi universitari: che facoltà scegliere?

Ogni anno, dopo la maturità, sono tantissimi gli studenti che decidono di continuare il proprio percorso di formazione iscrivendosi all'università. Ma prima ancora dell'iscrizione, ciò che è più importante è la scelta della facoltà e del corso di laurea con cui misurarsi.

Una scelta da non prendere sotto gamba, perché in molti casi una decisione frettolosa rischia di manifestarsi come una scelta sbagliata. Per evitare di incappare in errori e fraintendimenti è bene dunque guardarsi dentro e approfondire quelli che sono i propri obiettivi e l'offerta formativa delle università.

Quale università scegliere: predisposizioni ed interessi

Iniziamo proprio a considerare quelle che sono le nostre predisposizioni e interessi personali. Infatti è fondamentale scegliere un corso di laurea seguendo non solo i nostri sogni, ma anche le nostre attitudini. Ecco che in questo frangente possono risultare utili i test attitudinali, quiz facilmente reperibili anche online che permettono di capire quali sono le nostre inclinazioni e i nostri limiti in determinate materie.

Università e mondo del lavoro

Scegliere una facoltà può risultare determinante anche per la formazione di una carriera professionale, quindi nella scelta è bene tenere in considerazione anche il mondo del lavoro. Valutazione non facile, per questo motivo viene in aiuto l’enorme banca dati di AlmaLaurea che riporta la situazione occupazionale dei laureati degli ultimi anni. Dati, suddivisi anche su base geografica, che ci consentono di conoscere quali sono le Università e le lauree più richieste dalle aziende.

Scelta della facoltà: raccogliere il maggior numero di informazioni

Si possono ricavare numerose informazioni sulle facoltà e sui corsi di laurea sia su Internet che sui vari testi dedicati alla scelta dell'università. Dati di qualsiasi tipo, come le materie di studio, i laboratori presenti, le attività secondarie, i test d’ingresso e molto altro ancora. Il punto di partenza è il sito del Ministero dell’Istruzione, inoltre tutte le università italiane hanno, ovviamente, dei siti ufficiali che ci permettono di conoscere altre informazioni come, ad esempio, la posizione delle varie sedi e le borse di studio offerte agli studenti.

Università: porte aperte e tour guidati

L’ultimo passo è una visita all'Università scelta. Le varie facoltà organizzano ogni anno delle giornate “porte aperte” con tour guidati ed incontri con professori, laureandi e laureati. Un contatto diretto utile per valutare le strutture e i servizi offerti, i rapporti con le aziende, stage o tirocini e altro ancora.

I corsi di Laurea e Laurea Magistrale a Ravenna

Ecco un elenco dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale sul territorio di Ravenna, appartenenti all'Università di Bologna.

Lettere e Beni Culturali

Laurea Triennale - Beni culturali

Laurea Magistrale a ciclo unico - Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante ai sensi del D. Lgs n. 42/2004)

Laurea Magistrale - Beni archeologici, artistici e del paesaggio: storia, tutela e valorizzazione

Laurea Magistrale - Scienze del libro e del documento

Scienze

Laurea Triennale - Chimica e tecnologie per l'ambiente e per i materiali (sede di Faenza )

Laurea Triennale - Scienze ambientali

Laurea Magistrale - Biologia marina

Laurea Magistrale - Science for the conservation – restoration of cultural heritage

Laurea Magistrale - Analisi e gestione dell’ambiente

Giurisprudenza

Laurea Triennale - Giurista per le imprese e per le pubblica amministrazione

Laurea Magistrale a ciclo unico - Giurisprudenza

Medicina

Laurea Triennale - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere – sede di Faenza)

Laurea Triennale - Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista)

Ingegneria e Architettura

Laurea Triennale - Ingegneria edile

Laurea Magistrale - Ingegneria dei processi e dei sistemi edilizi

Laurea Magistrale - Offshore Engineering

Scienze Politiche

Laurea Magistrale - International cooperation on human rights and intercultural heritage