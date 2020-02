Perché fare l'Erasmus e a chi rivolgersi per il viaggio-studio

Un gran numero di studenti universitari sceglie ogni anno di partire per l'Erasmus, aderendo così al celebre programma di scambio internazionale. L'Erasmus permette di svolgere parte del proprio percorso universitario, fino a dodici mesi, in un altro paese europeo, frequentando corsi e sostenendo esami.

Questo progetto prende il suo nome da Erasmo da Rotterdam, filosofo e umanista del Cinquecento, ma in effetti la parola Erasmus è anche un acronimo: European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. Il programma di mobilità studentesca è stato creato nel 1987 per permettere agli studenti dell'Unione europea di viaggiare e apprezzare la cultura dei vari Stati componenti della Comunità e, allo stesso tempo avanzare nel proprio percorso di studi sostenendo esami e aggiungendo un'esperienza internazionale al proprio curriculum.

Se ogni anno migliaia di universitari entrano a far parte del progetto Erasmus un motivo c'è, anzi, ce ne sono diversi. Andiamoli a scoprire.

Imparare una lingua straniera

Parlare una lingua straniera è una delle prime motivazioni che spingono uno studente a scegliere l'Erasmus. Questo vale tanto per chi già ha una buona conoscenza di un idioma straniero, quanto per chi è ancora alle prime armi. Grazie alla totale immersione nella realtà del Paese ospitante, seguendo le lezioni, comunicando con gli studenti del luogo o altri ragazzi che partecipano all'Erasmus e vivendo la vita dello Stato estero, imparare la nuova lingua finisce per essere naturale e semplice.

Fare nuove conoscenze

Una volta risolto il gap linguistico sarà ancor più facile costruire relazioni interpersonali e farsi nuovi amici. Questo è in effetti uno degli obiettivi stessi dell'Erasmus: condividere la propria cultura con quella degli altri Paesi europei. Un'opportunità da non sottovalutare, perché crearsi una base relazionale all'estero può essere utile e invitante anche per futuri percorsi di studio o professionali.

Conquistare l'indipendenza

Se studiare fuori sede serve a maturare, fare l’Erasmus permette ancor più di rendersi indipendenti. Questo perchè dovendo vivere da soli e all'estero, si è costretti a superare gli ostacoli da soli, chiedendo informazioni in ligua straniera, facendo la spesa e occupandosi di varie faccende quotidiane. Uno scoglio che spaventa molti giovani, ma che diventa poi un'arma a proprio favore una volta superati timori e difficoltà.

Riconoscimenti e curriculum

Diversamente da come alcuni pensano, l'Erasmus non è una perdita di tempo. A condizione che lo studente si impegni nello studio e nel superamento degli esami che siè prefissato di seguire, il giovane in Erasmus con il Learning agreement vedrà riconosciuti tutti gli esami sostenuti durante l’Erasmus.

E questo contribuirà a migliorare in positivo il suo curriculum vitae. Infatti, secondo varie ricerche, un gran numero di aziende richiede ai candidati la conoscenza di almeno una lingua straniera e, in certi casi, viene molto apprezzata un'esperienza all'estero certificata.

Scadenze Erasmus

Se siete davvero interessati a partecipare al programma Erasmus, sappiate però che ci sono alcune scadenze da rispettare. Per conoscere le scadenze dell'Università di Bologna per l'anno accademico 2020/21 cliccate sul seguente link: Calendario_scadenze_portale_Bando-20-21_ITA-2

Dove informarsi per l'Erasmus a Ravenna

Per iniziare il proprio percorso Erasmus, gli universitari ravennati possono rivolgersi all'Ufficio Orientamento Tirocini e Relazioni Internazionali del Campus di Ravenna che gestisce i Servizi alla mobilità internazionale per gli studenti in entrata e in uscita. L'Ufficio offre supporto tecnico-amministrativo a docenti e studenti nella compilazione del learning agreement, gestisce le procedure relative ai programmi di mobilità e i relativi database di Ateneo e offre supporto tecnico-amministrativo ai Corsi di Studio per le procedure di riconoscimento di attività formative e studi all’estero.

L'Ufficio Orientamento Tirocini e Relazioni Internazionali del Campus di Ravenna si trova in Via Baccarini, 27.

E-mail: campusravenna.internazionale@unibo.it, campusravenna.tirocini@unibo.it

Telefono: 0544 936959, 0544 936286, 0544 936258