Quali sono le lauree consigliate per trovare lavoro?

Il mondo delle università spesso spaventa per l'ampia scelta, non è facile infatti orientarsi fra i tanti corsi di laurea. Un elemento che spesso influisce nella scelta dell'università è la possibilità di costruiri in un futuro non troppo lontano una carriera professionale. Per questo ci si chiede quali sono le facoltà più richieste dal mondo del lavoro.

L'offerta universitaria italiana è ormai vastissima con ben 4.854 lauree attive (+2% rispetto al 2018/19 in base ai dati raccolti da il Sole 24 Ore) di cui 2.293 di primo livello, 2.221 di secondo livello e 340 a ciclo unico.

Aumentano, inoltre, i corsi in inglese e anche le facoltà a numero programmato che ormai rappresentano il 44% del totale dei corsi di laurea.

Per quanto riguarda le varie aree, i corsi più numerosi sono quelli dedicati alle professioni sanitarie (circa 600), seguono quelli di scienze economico-aziendali (163) e ingegneria industriale (137).

Per quanto riguarda il mondo del lavoro, da AlmaLaurea arrivano dati interessanti sulla condizione occupazionale dei laureati. Innanzitutto i laureati lavorano di più dei diplomati, 78,7% contro 65,7%, guadagnando anche il 38,5% in più.

Inoltre secondo i dati di AlmaLaurea tra i laureati del 2013 fotografati a 5 anni dal titolo, quelli meglio occupati sono i laureati in ingegneria, economia-statistica e professioni sanitarie; tutti sopra all’89%.

I laureati in discipline giuridiche, letterarie, psicologiche hanno, invece, una percentuale di occupazione al di sotto dell’80%.

Infine se analizziamo i laureati magistrali a ciclo unico troviamo in testa i medici con il 92,4%.

Altro dato importante riguarda l’esperienza lavorativa durante gli studi. Svolgere un'attività lavorativa, anche occasionale, durante l’università aumenta infatti, secondo AlmaLaurea, le probabilità di trovare lavoro del 39%.

