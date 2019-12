Si avvicina la scadenza dei master universitari: ecco l'offerta del Campus ravennate

Siamo a fine anno e si avvicinano le scadenze di iscrizione per un gran numero di master universitari, un opzione scelta da moltissimi studenti per perfezionare il proprio percorso formativo, arricchire il proprio bagaglio culturale e divenire più competitivi nella ricerca di una carriera professionale.

Cos’è un Master?

Un Master è un percorso formativo post laurea che consente di sviluppare le proprie conoscenze e capacità operative su specifiche aree in linea con le richieste del mercato del lavoro.

E’ possibile distinguere i Master in due macro categorie: i Master Universitari che rilasciano un titolo con valore legale (suddivisi in Master di primo livello e Master di secondo livello) e i Master non-Universitari.

Può iscriversi ad un Master di primo livello chi ha conseguito la laurea triennale o una laurea magistrale o diploma di laurea a ciclo unico vecchio ordinamento. Può, invece, iscriversi al Master di secondo livello chi ha conseguito una laurea specialistica (o magistrale) oppure una laurea del vecchio ordinamento.

Infine i Master non-Universitari riconosciuti da Scuole di formazione (pubbliche o private) e Business School. Al termine di questi Master viene rilasciato un attestato di frequenza/partecipazione.

Come scegliere il giusto Master

Districarsi tra l'enorme offerta di Master attualmente disponibili sul mercato non è cosa facile. Nel valutare un Master è importante considerare alcuni fattori a partire dall'ente promotore e le aziende partner. Inoltre è fondamentale analizzare attentamente gli obiettivi, il programma e l'autorevolezza del corpo docente.

Non dimentichiamo, inoltre, di esaminare le vecchie edizioni del Master e il relativo placement, di verificare l’accreditamento Asfor e di valutare attentamente il costo complessivo in relazione ai contenuti offerti.

I Master del Campus di Ravenna

Vediamo ora quali sono i master in scadenza nel Campus di Ravenna. Sono varie le alternative tra area medica, umanistica, socio-economica, giuridica e tecnologica:

Alimentazione ed educazione alla salute - 8551 - Scadenza: 13/12/2019

Catalogazione del libro manoscritto e a stampa antico - 5685 - Scadenza: 27/12/2019

Diritto Marittimo, Portuale e della Logistica - 5597 - Scadenza: 20/12/2019

Diritto penale dell'impresa e dell'economia - 9973 - Scadenza: 19/12/2019

Monitoraggio Ambientale: scienza, tecniche e nuove tecnologie - 5687 - Scadenza: 10/12/2019

Posturologia: attività percettivo-sensoriale, motoria e cognitiva - 9127 - Scadenza: 22/01/2020

Salute e sicurezza del lavoro in ambito portuale - 5669 - Scadenza: 18/12/2019