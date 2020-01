Studio e ricerca: ecco il premio dedicato all'innovazione agroalimentare del territorio

Il Comune di Conselice, in collaborazione con Romagna Tech ScpA e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna, ha promosso il conferimento del premio “Innovazione agroalimentare per Conselice”. Il premio sarà conferito alle cinque migliori tesi di Laurea Magistrale, successive a un tirocinio svolto presso le aziende del comprensorio comunale di Conselice, aventi come oggetto l’ambito della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo nel settore agroalimentare conselicese.

Il premio scaturisce da un lungo percorso nato con lo scopo di valorizzare, innovare e qualificare l’economia locale e di accrescere l’identità conselicese. Il termine di presentazione delle domande è il 30 aprile 2022.

A chi è rivolto il premio

L’iniziativa è rivolta alle studentesse e agli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Bologna, nelle sue diverse sedi e corsi, che preferibilmente hanno svolto il tirocinio accademico (sia esso curricolare o per Tesi di Laurea) presso una delle aziende convenzionate del territorio conselicese e che conseguentemente hanno elaborato una Tesi di Laurea Magistrale avente come ambito di ricerca l’innovazione e lo sviluppo nel settore agroindustriale nel territorio di Conselice. L’elenco delle aziende conselicesi convenzionate con il DISTAL e delle tematiche proposte per il tirocinio è disponibile presso il Dipartimento stesso e reperibile sui siti internet del DISTAL e del Comune di Conselice.

Il premio in denaro

Ai vincitori viene corrisposto un sostanzioso premio in denaro. L’importo complessivo del premio è di 4.750 euro, così suddiviso: 1.700 euro alla prima tesi classificata, 1.150 alla seconda, 850 alla terza, 650 alla quarta e 400 alla quinta.

Come partecipare

Chi intende partecipare ha tempo fino al 30 aprile 2022. Le candidature corredate di copia della Tesi devono essere accompagnate dalla domanda di partecipazione e la liberatoria per la fruizione presso la Biblioteca Righini Ricci di Conselice. Per ulteriori informazioni consultare il bando del concorso sul sito del Comune di Conselice.