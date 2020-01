Università e tempo libero: sconti e convenzioni con la University Card

La vita da universitari può rivelarsi piena di spese, ma ad aiutare la vita degli studenti del Campus ravennate c'è la University Card che offre tante convenzioni per gli studenti.

Si tratta infatti di una carta che dà diritto a vari sconti per gli studenti del Campus di Ravenna in tutti gli esercizi convenzionati. La University Card ha una durata triennale, è nominativa, gratuita ed è destinata a tutti gli studenti, senza limiti di età, iscritti ai corsi di studio e ai corsi post laurea del Campus di Ravenna, dell’Accademia di Belle Arti e dell’Istituto Musicale Verdi.

Come funziona la card

Tutti gli studenti possono ritirare la University card presentando il proprio badge universitario all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) del Campus di Ravenna in via Baccarini, 27. Per usufruire dei vantaggi previsti, basta esibire la card prima dell’emissione dello scontrino fiscale.

Dove usare la University Card

Sono tanti gli esercenti che aderiscono all'iniziativa. Ci sono bar e pasticcerie, negozi di abbigliamento, cartolerie, librerie, gelaterie, lavanderie, pizzerie e molto altre attività. L'elenco completo degli esercizi convenzionati si trova sul sito di Fondazione Flaminia.