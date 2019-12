Acqua pubblica: ecco le "Case dell'acqua" sul territorio di Ravenna

Sono sparse nel territorio e utilzzate da molti cittadini: sono le "Casa dell'Acqua", un progetto che permette ai cittadini di rifornirsi d'acqua presso un distributore pubbblico di acqua filtrata in forma liscia, refrigerata o gassata, riempiendo le proprie bottiglie.

Una soluzione responsabile verso l'ambiente, che incentiva il consumo di acqua pubblica (più controllata) anche come bevanda, e questo ha un significato particolare da un punto di vista ambientale, soprattutto in Italia dove è molto diffuso l'acquisto di acqua imbottigliata. Il servizio è gratuito per l'acqua naturale, mentre ha un costo di 5 centesimi al litro per quella frizzante.

Le Case dell'Acqua del Comune di Ravenna

Nel Comune di Ravenna sono presenti le seguenti case dell'Acqua e sorgenti urbane:

Ravenna – Via Sighinolfi (piazza del Mercato)

Ravenna – Via Mattei

Ravenna - Piazza Medaglie D'oro

Porto Corsini – Largo XXV Aprile 1945

Mezzano – Via Borghi

Savarna – Piazza Savarna

Come funzionano le Case dell'Acqua?

L'erogazione è programmata per rilasciare 1 litro d'acqua;

Tra un'erogazione e l'altra è previsto un tempo di arresto di qualche secondo;

È vietato l'impiego di contenitori di capienza superiore a 2 litri, quali taniche o altro;

L'acqua deve essere prelevata con bottiglie preferibilmente in vetro. In ogni caso, i contenitori utilizzati devono essere idonei per la conservazione di alimenti, puliti ed igienizzati;

Per agevolare l'accesso all'impianto, è possibile prelevare un massimo di 6 bottiglie;

L'imbottigliamento, il trasporto e la conservazione dell'acqua sono a totale responsabilità dell'utente.

Orari delle Case dell'Acqua

Gli impianti sono attivi a orari diversi, a seconda della stagione:

dal 1 ottobre al 30 aprile: dalle ore 07.00 alle ore 22.00

dalle ore 07.00 alle ore 22.00 dal 1 maggio al 30 settembre: dalle ore 06.00 alle ore 24.00.

Costi delle Case dell'Acqua

Mentre l'acqua naturale e refrigerata è gratuita, l'erogazione dell'acqua gassata refrigerata avviene a un costo di 5 centesimi di euro al litro. Il pagamento può essere effettuato con monete da 5cent / 10cent / 20cent / 50cent / 1 euro / €2 euro, utilizzando l'apposita gettoniera, oppure tramite la chiavetta elettronica ricaricabile che può essere richiesta al numero verde gratuito 800323800.

La gettoniera non dà resto: in caso di utilizzo di moneta di taglio superiore a 5 cent è possibile prelevare tanti litri d'acqua quanto l'importo immesso.

È consigliabile consumare l'acqua gassata prelevata nell'arco di 24 ore, tenuto conto anche del naturale decadimento della gasatura.

Per prelievi di acqua a temperatura ambiente ed eventuali risciacqui di contenitori si consiglia l'utilizzo della fontanella posta a fianco della struttura.

I vantaggi della casa dell'acqua

Oltre a costituire un interessante punto di ritrovo e di socialità, la casa dell'acqua ha due grandi vantaggi: