Assistenza domiciliare: cos'è, a chi è rivolta e come ottenerla

L' Ausl di Ravenna mette a disposizione dei propri cittadini un servizio di assistenza domiciliare che ha lo scopo di permettere alle persone con limitazioni di autosufficienza di rimanere al proprio domicilio, nell'ambito familiare e sociale di appartenenza nonchè di offrire la continuità di cura alle persone affette da alcune patologie (per esempio malati oncologici) o da particolari disabilità.

Si tratta di un servizio presente in tutta la provincia e si basa sull'integrazione delle figure professionali sanitarie e sociali (medici di famiglia, infermieri, medici specialisti, fisioterapisti, assistenti sociali, assistenti di base e con l'ausilio di volontari).

Cosa garantisce l'assistenza domiciliare?

Il servizio fornisce, in particolare, assistenza medica specialistica, infermieristica, fornitura di ausili e presidi sanitari. Garantisce, inoltre, assistenza per la cura e l'igiene della persona, per la cura dell'alloggio e la gestione dei bisogni quotidiani, per l'integrazione sociale, per le attività di segretariato sociale, con l'obiettivo del mantenimento e del ripristino delle capacità funzionali e della vita di relazione.

E' prevista la possibilità di ottenere l'assegno di cura destinato alle famiglie che assistono a casa l'anziano non autosufficiente o la persona con disabilità. L'erogazione di questo assegno è legata al reddito familiare.

A chi è rivolta

E’ rivolta prevalentemente ad ammalati con patologie oncologiche ad uno stadio molto grave, ad ammalati con patologie croniche, a bambini con malattie croniche, a persone con gravi disabilità. L’assistenza a domicilio è collegata in rete con gli altri servizi sanitari sia ospedalieri che territoriali per garantire la continuità delle cure.

Come ottenerla

L'attivazione del servizio è richiesta o dall’assistente sociale o dal medico di famiglia/pediatra di fiducia. A Ravenna ci si può rivolgere al centro Assistenza infermieristica domiciliare in Via Fiume Montone Abbandonato, 134.