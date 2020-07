Dove sono i Centri per anziani a Ravenna?

La socializzazione e le attività occupazionali sono importanti per le persone anziane, sono infatti uno strumento per non demoralizzarsi, sentirsi parte di una comunità e trascorrere le giornate in un ambiente sicuro e dove è possibile ricevere un adeguato sostegno. Proprio per questo esistono i Centri Diurni e i Centri sociali per anziani.

Centri diurni a Ravenna

Spesso collocati presso le Case Residenze, i Centri Diurni assistono i cittadini anziani non completamente autosufficienti.

Sulla base di progetti personalizzati le persone anziane posso usufruire delle diverse attività che si svolgono all’interno della struttura con personale qualificato. L’obiettivo è mantenere e recuperare le autonomie e offrire un valido sostegno ai familiari.

Di seguito i centri diurni convenzionati con il Comune di Ravenna:

Centro Diurno “Galla Placidia”, Via Punta Stilo 54, 25 posti ( Comune+Coop.va soc.)

Centro Diurno “Garibaldi”, Via Roma 31, 30 posti ( Comune+Coop.)

Centro Diurno “Pallavicini Baronio”, via Grado 45, 30 posti (Fondazione)

Centro Diurno “Baccarini”Via faentina Nord 8, Russi, 20 posti (Comune+Coop.va soc.)

Centro Diurno “Don Zalambani” Via Nigrisoli 22, Sant’Alberto,13 posti,(Società Operaia di Mutuo Soccorso ONLUS+Coop.va soc.)

Centro Diurno "Busignani", Via Pinarella 76, Cervia,20 posti (Comune+Coop.va soc.)

Centro Diurno "San Pietro in Trento", Via Taverna 145 S. Pietro in Trento,10 posti (Coop.va soc.)

Centro Diurno “Ghinassi”, Via delle Rimembranze 10, Piangipane , 25 posti, (Comune+coop.va soc.)

Centri sociali per anziani a Ravenna

Luoghi dove giocare una partita arte, prendere parte ad attività ludiche o semplicemente fare quattro chiacchiere. Vediamo alcuni centri anziani presenti a Ravenna.

Centro Sociale Anziani Autogestito La Quercia

Indirizzo: Piazza Medaglie d'Oro, 4 Ravenna

Telefono: 0544 422228

Centro Sociale Autogestito San Rocco - Bosco Baronio

Indirizzo: Via Antonio Meucci, 23, Ravenna

Telefono: 0544 404188

Centro Sociale Le Rose

Indirizzo: Via S. Alberto, 73, Ravenna

Telefono: 0544 452717