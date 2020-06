Dove si trovano le case di riposo sul territorio di Ravenna?

Sul territorio ravennate sono presenti un buon numero di Residenze per anziani, suddivise in Rsa (Residenza Sanitaria assistenziale) e Cra (Casa Residenza Anziani). Un servizio rivolto alle persone anziane non autosufficienti che non possono essere assistite presso la propria abitazione.

La differenza fra questi due tipi di strutture è la seguente:

la Rsa è un nucleo, situato spesso all’interno di una Casa Residenza, che ospita persone anziane non autosufficienti, che necessitano di un programma di cure sanitarie. Ha carattere di temporaneità; terminato il periodo di cura, la persona viene dimessa;

la Cra è una struttura a carattere residenziale volta ad assicurare cura ed accudimento ad anziani non autosufficienti per i quali non è possibile il mantenimento nel proprio ambiente. Il servizio garantisce agli anziani un'assistenza completa per tutte le attività della vita quotidiana e per le prestazioni sanitarie di base. L'intervento è finalizzato al possibile recupero delle capacità e al contenimento dei processi legati all'invecchiamento. L'inserimento non ha limiti di tempo, salvo che si creino le condizioni affinché l'anziano possa essere adeguatamente assistito a casa.

A queste strutture possono accedere alle strutture gli anziani non autosufficienti valutati dalla competente Commissione UVG (Unità di Valutazione Geriatrica), residenti nel territorio comunale. Ecco l'elenco di tutte le strutture per anziani presenti sul territorio di Ravenna:

Residenze Sanitarie Assistenziali - R.S.A.

RSA “Galla Placidia”, Via Punta Stilo 54, Ravenna - 20 posti (Comune + Cooperativa accreditata);

RSA "Villa Serena", Piazza S.Romualdo 11, San Romualdo - RA - 12 posti;

RSA "San Rocco", Via F. Monti 9, Fusignano - RA (pur essendo fuori Distretto, è convenzionata con l’AUSL di Ravenna, e può ospitare anziani del Comune di Ravenna) - 8 posti;

RSA "Pallavicini Baronio", Via Grado 45 - RA - 7 posti;

Centro "San Pietro", via Petrosa 176 - S.Pietro in Campiano (RA) - 4 posti.

Case Residenza Anziani - C.R.A.

Casa Residenza “Galla Placidia”, Via Punta Stilo 54, n.56 posti (Coop.va Soc.)

Casa Residenza “Santa Chiara” Via Guaccimanni 11, n 60 posti (Coop.va Soc.)

Casa Residenza “Garibaldi”, Via Roma 31,109 posti (Coop.Va Soc.)

Casa Residenza “Pallavicini Baronio”,via Grado 45, n 70 posti (Fondazione diocesana)

Casa Residenza “Maccabelli”, Piazza Farini 35, Russi, n 35 posti (Coop.va Soc.)

Casa Residenza “Baccarini”, Via Faentina Nord 8, Russi, n 62 posti (Asp)

Casa Residenza “Villa Serena”, Piazza San Romualdo11, S.Romualdo, n 23 posti + 10 in convenzione ( Società s.r.l.)

Casa Residenza “Don Zalambani”, Via Nigrisoli 22, Sant’Alberto, n 57 posti, (Società Operaia di Mutuo Soccorso ONLUS+Coop.va Soc.)

Casa Residenza "Busignani", Via Pinarella 76, Cervia, n 66 posti (Asp)

Casa Residenza “Villa Verde” Via Matteotti 170, Milano Marittima, n 40 posti + 5 in convenzione, (soc. privata+Coop. va Soc.)

Casa Residenza "San Pietro in Trento", Via Taverna 145, San Pietro in Trento, n 20 posti (Coop.va Soc.)

Casa Residenza "San Pietro", Via Petrosa 176, San Pietro in Campiano, n 6 posti (Coop.va 3° Millennio)

Casa Residenza "Opera Santa Teresa del Bambino Gesù", Via Don Angelo Lolli n. 18, RA, n 8 posti (Soc. Dolce)

Casa Residenza "San Lorenzo", Via Rustica n. 6, San Pietro in Vincoli, n 5 posti in convenzione (Fondazione San Rocco);

Casa Residenza "Reale", Via Reale n. 49, Alfonsine, n. 11 posti in convenzione;

Casa Residenza "San Rocco", Via F. Monti n. 9, Fusignano, n 6 posti in convenzione.