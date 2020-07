Ci sono laboratori occupazionali per gli anziani a Ravenna?

Un luogo dove trovare sostegno e socializzazione attraverso laboratori e momenti di svago. Svolgere un'attività lavorativa offre infatti l'opportunità di emanciparsi e di realizzarsi. I laboratori occupazionali per over 60 nascono proprio con il fine di sostenere le persone anziane nel mantenimento della propria autonomia e cura del sé aiutandole a continuare a svolgere le attività quotidiane nel miglior modo possibile.

In pratica sono un supporto allo stato di salute e al benessere psicofisico delle persone della terza età ottenuto mediante attività di gruppo o indidivuali gestite da un professionista del settore chiamato terapista occupazionale. Il terapista, una volta a contatto con la persona, valuterà tutte le sue caratteristiche e cercherà di sfruttare al meglio le sue potenzialità residue considerando i suoi bisogni, i suoi interessi e motivando autostima, qualità della vita, partecipazione e senso di utilità.

Laboratori occupazionali per over 60 a Ravenna

Varie iniziative ludiche sono organizzate da Auser Ravenna su tutto il territorio provinciale, inoltre c'è un buon numero di centri e cooperative che svolgono laboratori e attività. Il consorzio Solco propone un ampio programma di servizi destinati alla popolazione anziana. Sono tanti i centri diurni per anziani a Ravenna che offrono corsi e laboratori per le persone della terza età.

Infine non sono da dimenticare i corsi e i seminari gestiti dall'Università "Giovanna Bosi Maramotti" per la Formazione Permanente degli Adulti.