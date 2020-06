Ritirare la pensione: gli orari delle Poste a Ravenna

Quando si avvicinano gli ultimi giorni del mese tutti i pensionati attendono il pagamento della propria pensione. Si sa che il versamento della somma mensile può avvenire in varie forme, come l'accredito su conto corrente bancario oppure sul libretto di risparmio postale. Non a caso a fine mese molti cittadini si recano agli uffici postali della città per ritirare la pensione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli uffici postali di Ravenna, sedi e orari

Ecco gli uffici postali della città di Ravenna (con i relativi orari d'apertura) in cui ritirare la pensione: