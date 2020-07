Cos'è l'assicurazione casa e come funziona

Per molte famiglie italiane la casa è l'investimento più importante della propria vita. Diventare proprietari di una abitazione è un obbiettivo che può garantire sicurezza e solidità, una meta che viene raggiunta dopo aver acceso un mutuo, con alle spalle il matrimonio o la nascita di un figlio.

In molti capiscono l'importanza di questo investimento ma solo alcuni decidono di proteggerlo sottoscrivendo una assicurazione casa che possa proteggere l'abitazione da ogni eventuale rischio o pericolo. Certo, quelle contro incendi, fulmini, scariche di corrente e scoppi dovuti, per esempio, a una fuga di gas sono obbligatorie quando si chiede un mutuo e hanno una durata limitata.

I vari tipi di polizze

Contro i sinistri - Mette al riparo la casa da una serie di incidenti definiti 'sinistri'. L’assicurazione provvederà a risarcire il proprietario in base al massimale stabilito, ovvero la somma massima per cui è stata assicurata la casa. Se i danni superano questa cifra, la differenza non viene rimborsata. Più il massimale è alto più la rata annua della polizia è alta. E' bene prestare attenzione al contratto stipulato. Deve essere valutata anche la franchigia, ovvero la cifra minima sotto la quale il danno non viene liquidato, questo solitamente riguarda piccoli guasti.

Danni a terzi - Copre i danni che involontariamente vengono subiti da terze persone, sia membri della famiglia, che animali domestici o lavoratori che prestano servizio in casa.

Incendi - Si mette al riparo la casa da incendi provocati da cortocircuiti, fiamme.

Eventi calamitosi e catastrofi naturali - Sono quelli legati a condizioni climatiche, compresi forti temporali. L’abitazione può essere protetta anche da terremoti e alluvioni che portano alla distruzione completa della casa o a danni consistenti.

Furti e rapine - Copre tutti i beni che possono essere trafugati a seguito di furti. Possono essere inserite clausole particolari qualora in casa siano presenti oggi preziosi.

Infortuni domestici - Riguarda le persone copre gli eventi che si verificano all’interno o all’esterno della casa e determinano un’invalidità permanente.

Assistenza manutenzione - Offre un servizio di assistenza nel caso in cui ci sono guasti e si ha bisogno di un intervento urgente.

Assicurazioni sul condominio

Acquistando casa all'interno di un condomonio si può usufruire di un'assicurazione. La 'polizza globale fabbricati' è sottoscritta da tutto il condominio che, nella sua forma base, mette al sicuro lo stabile da danni provocati da incendi, esplosioni, scoppi fulmini e terzi. Può essere ampliata con altre coperture. Se il condominio è stato costruito recentemente sono presenti sconti e agevolazioni. Solitamente il contratto è firmato dall’amministratore di condominio, ma deve essere approvato dell’assemblea con voto favorevole della maggioranza.

Assicurazione casa in affitto

Chi paga un affitto può sottoscrivere una polizza che copra i danni alla casa e a terze persone con una copertura base per scoppi e incendi che può essere ampliata.

Detrazioni fiscali

Solitamente non sono detraibili le polizze assicurative non sono detraibili, tranne quelle che riguardano i danni causati da eventi calamitosi stipulate a partire dal 1° gennaio 2018. Con queste si può detrarre il 19% del premio su un immobile ad uso abitativo a norma, nella dichiarazione dei redditi. Altra eccezione è costituita dalla polizza stipulate sul condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale.