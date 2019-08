Case popolari: tutte le informazioni utili per il Comune di Ravenna

Dal 1° gennaio 2014 la gestione dell’edilizia residenziale pubblica (case popolari) nel Comune di Ravenna è affidata in concessione ad Acer (Azienda Casa Emilia-Romagna) cui bisogna rivolgersi per le pratiche di assegnazione.

Dove presentare la domanda

I cittadini interessati a concorrere al bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica dovranno presentare domanda, senza scadenza, su apposito modulo, esente da bollo, presso l’Ufficio Casa del Comune di Ravenna sito in viale Farini 26.

La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:

direttamente alla sede dell’Ufficio Casa del Comune di Ravenna presso Acer, con l’avvertenza che qualora la domanda venga presentata da persona diversa si dovrà allegare copia di un valido documento di identità del richiedente;

tramite servizio postale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire a “Acer Ravenna – Ufficio Casa, Viale Farini, 26 – 48121 Ravenna”, apponendo sulla busta la dicitura “contiene domanda per casa popolare” allegando copia di un valido documento di identità del richiedente;

attraverso PEC utilizzando l’indirizzo acerravenna@legalmail.it.

Tempistiche

L’Ufficio Casa provvede alla stesura semestrale delle graduatorie e precisamente nelle seguenti date:

30 aprile e 31 ottobre di ogni anno, garantendo l’inserimento delle domande pervenute entro i due mesi precedenti l’uscita delle graduatorie semestrali.

Semplificando, entro il mese di febbraio viene garantito l’inserimento delle domande nella graduatoria di aprile, mentre per le domande pervenute entro il mese di agosto, si garantisce l’inserimento nella graduatoria di ottobre.

Entro le date sopra indicate, viene approvata la graduatoria provvisoria, alla quale è possibile presentare ricorso per eventuali integrazioni e/o nuova documentazione sopraggiunta, nei 15 giorni successivi l’uscita della stessa, fino all’approvazione della graduatoria definitiva.

Modulo di domanda e compilazione

Il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Casa del Comune di Ravenna in Viale Farini, 26 - Ravenna, presso lo Sportello Unico Polifunzionale del Comune di Ravenna sito in Viale Berlinguer, 68 – Ravenna, negli Uffici Decentrati del Comune di Ravenna e nelle sedi dei Sindacati, nonché scaricabili dai rispettivi siti internet.

Per la compilazione della domanda, tutti gli interessati possono fare riferimento principalmente all’Ufficio Casa oppure alle Organizzazioni Sindacali (CAAF).

I cittadini immigrati possono inoltre rivolgersi allo Sportello Immigrazione.

Per informazioni

Per ricevere ulteriori informazioni occorre rivolgersi al Front Office Accoglienza (tel. 0544.482550) o all’Ufficio Casa di Acer per la provincia di Ravenna in viale Farini 26. Altri uffici della provincia: per i Comuni della Bassa Romagna e di Russi in corso Garibaldi, 62 a Lugo; per i Comuni della Romagna Faentina in via S. Zanelli, 4 a Faenza; per il Comune di Cervia in viale Roma 33 a Cervia.