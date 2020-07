Dove richiedere i certificati per l’edilizia privata a Ravenna

Transazioni immobiliari, rogiti, successioni, stime: in tutti questi casi occorre essere in possesso di un certificato per l’edilizia privata. Il Certificato di destinazione urbanistica (Cdu) è una certificazione contenente le prescizioni urbanistiche che riguardano l'area interessata e serve ad attestare le destinazioni del Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente e di eventuali varianti allo stesso adottate dall'Amministrazione. Il certificato ha validità di un anno dalla data del rilascio salvo modificazioni del Piano Regolatore.

Cosa si deve fare

Per ottenere il Cdu occorre compilare l'apposito modulo di richiesta (che trovate sul sito del Comune di Ravenna). La domanda redatta dovrà poi essere inviata all'indirizzo Pec: gestioneurbanistica.comune.ravenna@legalmail.it, qualora il richiedente (diretto interessato o soggetto delegato) sia un professionista iscritto ad albo/collegio professionale (notai, architetti, ingegneri, geometri, ecc.) o una persona giuridica (società o altri soggetti) iscritta alla CCIAA.

E' invece consentita la presentazione in modalità cartacea della richiesta di Cdu e dei relativi allegati, all'Ufficio Archivio d'area del Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica, esclusivamente qualora il richiedente (diretto interessato o soggetto delegato) sia una persona fisica non iscritta ad albi/collegi professionali o una persona giuridica senza obbligo di iscrizione alla CCIAA o, più in generale, un soggetto senza obbligo di essere dotato di casella Pec.

I tempi di conclusione del procedimento sono in genere 30 giorni.

Informazioni e contatti

Per informazioni si può contattare il Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica

Sede: P.le Farini, 21 a Ravenna

Orario: mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.00

Per il rilascio dei certificati di destinazione Urbanistica si può contattare l'Istruttore Tecnico: Arch. Gianluca Chieregato tel. 0544/482337 email: gianlucachieregato@comune.ravenna.it

