Quanto costa una casa a Ravenna: prezzi e quotazioni zona per zona

Se si vuole acquistare o vendere casa è importante, prima di tutto, rendersi conto di quali siano i prezzi della città o, ancora meglio, del quartiere che ci interessa. Questo non è sempre facile, nemmeno in una città come Ravenna, perciò vi veniamo inconto con questa guida alla scelta dell'immobile.

Conoscendo la quotazione delle abitazioni in una certa zona della città vi sarà in seguito più semplice richiedere il giusto mutuo per procedere all'acquisto.

Quotazioni a Ravenna quartiere per quartiere

Seguendo le indicazioni dell'Osservatorio quotazioni di borsinoimmobiliare, vediamo un po' di prezzi al metro quadro nelle varie zone della città. Di seguito al quartiere vediamo il prezzo medio al metro quadro per le abitazioni di seconda e prima fascia.

Ravenna Centro

Borgo S.Rocco-S.Biagio, Zona Stazione-Stadio-Standa-Ospedale-Tribunale-S. Vittore-Vie Vicoli-Faentina-Rotta, Rocca Brancaleone: 1.602 €/mq - 2.109 €/mq

Zona V. Cavour-Diaz-Cairoli-Iv Novembre-De Gasperi-Guaccimanni-Mazzini-Baccarini-Di Roma-Baracca-S.Vitale: 1.687 €/mq - 2.277 €/mq

Zona Zona Darsena-Vie Trieste-Delle Industrie-S.Alberto-Allende-Vicoli-Pertini-Alberti-Galilei-Europa-Romea Sud-Ravegnana: 1.434 €/mq - 1.898 €/mq

Ravenna Zone Semicentrali

Borgo Montone 1.223 €/mq - 1.434 €/mq

Fornace Zarattini 1.139 €/mq - 1.392 €/mq

Porto Fuori 1.223 €/mq - 1.518 €/mq

S.Bartolo-Madonna Dell Albero-Ponte Nuovo-Classe 1.434 €/mq - 1.771 €/mq

Lidi e Zone Periferiche

Ecco di seguito i prezzi medi per le seguenti località: