Carta d'identità elettronica: tutte le informazioni utili

Il Comune di Ravenna rilascia la carta di identità elettronica, il documento di identificazione che viene rilasciato ai cittadini di tutte le età al posto della vecchia carta d'identità cartacea, la quale sarà emessa solo in casi di documentata urgenza.

La nuova carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una carta di credito ed è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare. La foto in bianco e nero è stampata al laser per garantire un’elevata resistenza alla contraffazione. Sul retro della carta di identità elettronica il codice fiscale è riportato anche come codice a barre.

Validità e scadenza della carta d'identità

Si tratta di un documento di riconoscimento personale rilasciato a tutti i cittadini ed ha una validità temporale diversa a seconda dell'età anagrafica: 3 anni (per i minori di anni 3); 5 anni (tra i 3 e i 18 anni); e 10 anni (dai 18 anni in poi).

La carta d’identità è un documento valido per l’espatrio nei paesi della Unione Europea ed in altri stati con i quali sono in vigore apposite convenzioni.

Dal 2012 la scadenza coincide con il giorno del compleanno del possessore del documento.

Rinnovo della carta d'identità elettronica

In caso di rinnovo occorre presentare anche la Carta d’identità scaduta o altro documento di identificazione valido (il rinnovo è possibile fino a 6 mesi prima della scadenza).

Se la carta è stata smarrita o rubata, per ottenere la nuova Carta occorre presentare denuncia di smarrimento o furto del documento effettuata presso i Carabinieri o gli uffici della Polizia di Stato.

Se si richiede un duplicato della Carta in corso di validità perché questa si è deteriorata, occorre presentarsi allo sportello con un altro documento valido che consenta il riconoscimento.

Per il rilascio della Carta d'Identità è indispensabile la presenza della persona interessata.

Carta di identità per minori di 18 anni

Con Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita la validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del minore.

Ai sensi della circolare n. 7 del 19 aprile 1993, è necessario la presenza e l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre alla presenza obbligatoria del minore stesso. Nel caso uno dei genitori fosse impossibilitato a presentarsi insieme al minore, è necessario che venga compilato il modulo di delega allegato in calce che deve essere presentato dall'altro genitore insieme alla fotocopia di un documento in corso di validità.

Le nuove disposizioni prevedono inoltre che per il minore di anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, diversamente, occorre una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura analogamente a quanto previsto per il passaporto.

Carta d’identità per cittadini stranieri

Per i cittadini comunitari residenti, al primo rilascio di carta di identità italiana, è necessario presentare un documento di identità del paese di appartenenza.

Per i cittadini extracomunitari residenti è necessario il permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato/a dalla Questura e, se al primo rilascio della carta italiana, anche il passaporto.

In entrambi i casi la Carta d'Identità verrà rilasciata non valida per l'espatrio.

Dove viene rilasciata la carta d'identità a Ravenna

RAVENNA Viale Berlinguer n.68 Sportello Unico Polifunzionale tel 0544/482482

RAVENNA via Maggiore 120 - Tel. 0544/ 482043-482044

RAVENNA via Aquileia 13 - Tel. 0544/ 482509-482323

MARINA DI RAVENNA Piazzale Marinai d’Italia n. 19 tel 0544/485791-485793

MEZZANO Piazza della Repubblica n. 10 tel 0544/485670-485671-485672

S. PIETRO IN VINCOLI Via Pistocchi n. 41/A tel 0544/485771-485772-485773

SANT’ALBERTO Via Cavedone, 37 Tel. 0544/485690-485691

PIANGIPANE Piazza 22 Giugno, 6 Tel. 0544/485750-485751

CASTIGLIONE Via Vittorio Veneto, 21 Tel. 0544/485731-485732-485733-485734

Attenzione però, il rilascio della carta d’identità elettronica viene effettuato solo su appuntamento.

Prenotazione on line: https://agendacie.interno.gov.it

Cosa serve per il rilascio?

Il cittadino con la sua prenotazione potrà recarsi allo sportello scelto con:

1 foto tessera (meglio in formato ICAO, formato utilizzato per il passaporto)

Tessera sanitaria

La carta d’identità scaduta o deteriorata, o l’eventuale denuncia di furto o smarrimento

Per i cittadini comunitari alla prima carta italiana documento di identità del paese di appartenenza.

Per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno e, se alla prima carta italiana, passaporto.

La foto, le impronte digitali, la firma con i dati personali verranno inviati al Ministero dell’Interno, il Poligrafico e Zecca dello Stato emetterà la nuova CIE e la invierà tramite raccomandata all’indirizzo segnalato entro 6 giorni lavorativi.

Al momento del rilascio della carta d’identità i cittadini maggiorenni possono esprimere la propria volontà in merito all’assenso o diniego alla donazione di organi e tessuti.