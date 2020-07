Certificato morte: tutte le informazioni utili del comune di Ravenna

In seguito al decesso di una persona cara è possibile richiedere il certificato di morte presso gli uffici competenti del proprio Comune.

Cos'è il certificato di morte?

Il certificato di morte non è altro che un documento di stato civile rilasciato dal Comune su richiesta di una persona o di una Pubblica Amministrazione per attestare il decesso di una persona e già riportato sui registri dello stato civile.

Il certificato di morte può servire:

per aggiornare, modificare o concludere i rapporti contrattuali con i fornitori delle utenze domestiche (luce, telefono, gas, acqua);

per informare l’INPS o altro ente previdenziale per interrompere l’erogazione della pensione;

per richiedere il permesso di assenza dal lavoro a causa del decesso di un familiare.

Come richiedere il certificato di morte a Ravenna

Se non si può raggiungere di persona l'ufficio di Stato Civile del Comune di Ravenna è possibile richiedere on line vari tipi di certificati anagrafici.

Le certificazioni anagrafiche sono soggette all'applicazione della marca da bollo di 16 euro ad eccezione dei casi esenti espressamente previsti dalla legge; il servizio propone l'elenco delle casistiche di esenzione.

Per i certificati in bollo occorre premunirsi della marca, applicarla ed annullarla lo stesso giorno di rilascio del certificato.

Il certificato ricevuto nella Pec può essere stampato mantenendo valore legale grazie al timbro digitale che garantisce l'immodificabilità del certificato. Per decodificare il timbro occorre installare il decodificatore scaricabile da questa pagina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In alternativa ci si può recare di persona all'ufficio Anagrafe e Stato Civile di Ravenna in viale Berlinguer, 68, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.00, sabato dalle 08.30 alle 12.30.

Tel. 0544 482482

email: anagrafe@comune.ra.it

email: statocivile@comune.ra.it