Assegno per maternità di base, cos'è e chi ne ha diritto?

L'arrivo di un bambino è un evento magico per tutti i genitori, ma richiede anche uno sforzo economico che per alcune coppie potrebbe farsi davvero gravoso. Per fortuna esistono forme di assistenza come l'assegno di maternità di base. Detto anche "assegno di maternità dei comuni", si tratta di una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS.

Una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge, viene erogato l'assegno di maternità di base, calcolato in base alla situazione ISEE della famiglia.

Chi ne ha diritto?

Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno. L'assegno spetta solo alle famiglie che rientrano in determinati limiti di reddito. I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La richiesta

La richiesta di assegno per maternità va effettuata dalla madre (naturale o adottiva o affidataria), residente con il figlio nel territorio comunale, entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio (per la madre adottiva o affidataria entro 6 mesi dalla data di affidamento del minore da parte del Tribunale). La madre non deve beneficiare di altri trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro Ente previdenziale per la stessa nascita.

La concessione dell'assegno ed il relativo importo dipendono dalla situazione ISEE della famiglia, che deve essere inferiore a quanto stabilito annualmente dalla normativa nazionale.

Dal 1° gennaio 2017 la concessione degli Assegni di maternità di base (art. 74 D. Lgs. 151/2001) è gestita dal Servizio Sociale Associato dei comuni di Ravenna, Cervia e Russi. Tali assegni saranno liquidati dall’INPS sulla base dell’istruttoria e delle verifiche effettuate.

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali.

Assegno di maternità di base: dove rivolgersi in Provincia di Ravenna

Le famiglie interessate all'assegno di maternità di base possono rivolgersi direttamente agli sportelli sociali operativi nelle sedi territoriali di: