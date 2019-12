Bonus latte: in arrivo 400 euro per le mamme che non possono allattare

Con un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio del Senato arriva un bonus per l'acquisto del latte artificiale. A beneficiare di questa agevolazione saranno le mamme che non possono allattare: il bonus potrà arrivare fino a 400 euro l'anno e potrà essere erogato fino al sesto mese di vita del neonato.

Servirà poi un decreto del ministero della Salute, entro marzo, per stabilire i requisiti economici per accedere al contributo e per quali impedimenti all’allattamento al seno (condizioni patologiche, compresi i casi di ipogalattia e agalattia) sarà possibile richiederlo.

Per l'acquisto dei sostituti del latte materno verrà istituito al ministero della Salute un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 e di 5 milioni per il 2021.

Un aiuto economico molto importante per i neogenitori, visti i prezzi del latte in polvere che si aggirano, solitamente fra i 20 e i 30 euro al chilogrammo.