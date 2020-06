Un aiuto ai senza tetto: i dormitori e i centri di accoglienza per chi è senza fissa dimora in città

Clochard, senza tetto, indigenti: purtroppo sono tante le persone che attraversano momenti di difficoltà e si trovano a vagare per le nostre città senza un rifugio in cui riparare e trovare ospitalità. Per venire incontro alle esigenze di queste persone sul territorio di Ravenna esistono vari centri di accoglienza per chi è senza fissa dimora.

I centri d'accoglienza e i dormitori in città

Vediamo ora quali sono i centri d'accoglienza, diurni e notturni, che offrono ospitalità e sostegno alle persone senza fissa dimora a Ravenna.

La Cooperativa Sociale "La Casa" con il suo centro di accoglienza diurna offre sostegno a persone senza fissa dimora, che vivono in condizioni psicofisiche ai margini della socialità e persone con problematiche legate all’abuso di droghe.

Dove si trova: a Ravenna in Via Camillo Benso Cavour 6.

Tel. 0544.36044

Mail: tracce@ceislacasa.it

La stessa Cooperativa gestisce anche l'Albergo Sociale e il Dormitorio invernale "Piano freddo" di via Torre, una struttura che può ospitare nuclei famigliari e madri con bambini per un totale di 26 posti letto. Si propone quale soluzione di emergenza per coloro che sono alla ricerca di un lavoro e di una casa.

Dove si trova: a Ravenna in Via Augusto Torre 5/b.

Tel. e fax 0544.464141

Mail: maggese@ceislacasa.it

Esiste inoltre il progetto “Housing First” che mette a disposizione unità abitative in co-housing per persone senza fissa dimora ed in stato di emergenza abitativa (25 posti in co-progettazione con gli stessi ospiti e con l’Azienda Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi)

Tel. 0544-37080

Mail: progettohf@solcoravenna.it