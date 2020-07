Centri estivi a Ravenna: dove e quando si svolgono

La scuola è finita e arriva l'estate: per i bambini vuol dire tanta libertà, ma anche un radicale cambio di routine. Per alcune famiglie è facile organizzare la quotidianità nel periodo estivo e portare i bimbi al mare o in gita, ma per altre non è così semplice. Così mentre qualcuno si organizza con le babysitter, altri preferiscono sfruttare i centri estivi presenti sul territorio ravennate.

I centri estivi sono luoghi in cui i bambini possono divertirsi e partecipare a varie attività ricreative, sportive ed educative. Sono insomma uno spazio in cui trascorrere piacevolmente l'estate senza annoiarsi e senza spegnere la mente. Sono anche un'opportunità per mantenersi in contatto con degli amici, fare nuove conoscenze e non perdere troppo il ritmo in vista del ritorno a scuola.

Vediamo quindi quali sono i centri estivi presenti sul territorio ravennate.

I centri estivi di Ravenna

Estate al museo

Dove: Museo Classis Ravenna e Museo Didattico del Territorio di San Pietro in Campiano

Quando: I Cre, Centri Ricreativi Estivi organizzati da Fondazione RavennAntica si svolgono da lunedì 15 giugno a venerdì 11 settembre

Cre "Junior" - Coop. Il Cerchio

Quando: dal 22 giugno al 14 agosto

Dove: Bagno Finisterre Beach a Marina di Ravenna

Crem - I centri ricreativi estivi scuole dell'infanzia

Dove: varie scuole

Quando: da giugno ad agosto

City Camp - Beach Camp

Quando: vari periodi da giugno a settembre

Dove: City camp a Ravenna, nella sede di Language Team in Piazza Bernini - Beach camp al Piomboni camping village di Marina di Ravenna

Giocando allo sport

Quando: dal 10 giugno al 9 agosto e dal 2 al 13 settembre

Dove: Centro sportivo di Ponte Nuovo

Incontri d'estate Tante Lune

Quando: giugno-agosto

Dove: Servizio educativo sperimentale Tante Lune di Ravenna

Cre on the beach - Tiritera at School

Quando: dal 15 giugno fino al 28 agosto

Dove: Scuola Primaria “G.Camerani” di Ravenna

Cre Una mattina di giochi - Uisp

Quando: dal 15 giugno al 31 luglio

Dove: Campo di Atletica e Piscina Comunale di Ravenna

Horse and Donkey camp

Quando: da giugno a settembre

Dove: maneggio Villaggio Lakota in zona Piangipane

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cre Multisport

Quando: giugno-agosto

Dove: Aquae Sport Center a Porto Fuori