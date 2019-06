I Consultori a Ravenna: elenco, indirizzi e servizi

I consultori svolgono le seguenti attività: assistenza e sostegno alla famiglia, al singolo e alla coppia; consulenza per maternità e paternità responsabile; consulenza per interruzione volontaria di gravidanza; prevenzione oncologica dell'apparato genitale femminile; educazione sessuale. Le prestazioni sono gratuite e si effettuano presso i singoli consultori. Non occorre l'impegnativa del medico di famiglia.

COSA OFFRE:

Professionisti: ginecologo, ostetrica, psicologo, assistente sociale. Essere seguite durante la gravidanza e la preparazione al parto. Consigli sulla contraccezione e trovare le informazioni per promuovere la vostra salute nella sfera sessuale. Si può avere la possibilità di richiedere la certificazione per l'interruzione volontaria di gravidanza (legge 194 del 1978).

DOVE ANDARE:

Per utilizzare i servizi del consultorio telefonate o andate di persona, senza impegnativa del medico di famiglia, scegliendo il consultorio più comodo. In ogni ambito territoriale esistono diversi consultori.

Elenco consultori familiari pubblici e privati:

Consultorio familiare e spazio giovani, Ravenna - I circoscrizione e II circoscrizione

Viale Enrico Berlinguer, 11

Consultorio Familiare e Consultorio ginecologico

tel 0544/287231

Consultorio familiare, Ravenna - Darsena - III circoscrizione

Via Pola n.15, Ravenna

Tel. 0544/286930

Consultorio familiare, Lidi ravennati

Viale Ariosto, 16, Lid Adriano

Tel. 0544/285063

Consultorio familiare, San Pietro in Vincoli

Via Pistocchi n.41, San Pietro in Vincoli, ( RA)

Tel. 0544/286930

Consultorio familiare, Mezzano

Piazza della Repubblica n.10 Mezzano, (RA)

Tel. 0544/410921

Associazione "Pro Familia"

Via Don Angelo Lolli, 7, Ravenna

tel. 0544/39191