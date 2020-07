Dove seguire il corso pre-parto a Ravenna

Per le future mamme sono tanti gli step da superare per prepararsi alla nascita del proprio figlio. Sono tanti gli aspetti su cui concentrarsi mentre si è in dolce attesa. Si devono comprare vestiti e mobili, si scopre come dichiarare la nascita, ma il pensiero che più assilla le mamme è, per forza di cose, il parto. Proprio per venire incontro a questa esigenza, per rispondere alle domande e per preparare le future madri a questo momento decisivo esistono i corsi pre-parto.

Il corso pre-parto

Durante la prima gravidanza quasi tutte le future mamme sono piene di dubbi. Per cercare di risolverne almeno qualcuno, può essere molto utile frequentare un corso di accompagnamento alla nascita che può aiutare le donne in attesa a chiarire le tante domande sulla gravidanza, il travaglio ed il parto e a prepararle ad affrontare la nascita del loro primo figlio nel modo migliore.

Inoltre, frequentando il corso pre-parto si ha la possibilità di entrare in contatto con persone esperte che possono accompagnare e sostenere la mamma alla scoparta delle modalità più adatte per accogliere il figlio/a che sta arrivando; inoltre possono fornire informazioni sull'assistenza offerta dai servizi, mettendo a disposizione tutte le competenze del personale specializzato per seguire la donna nel modo migliore.

Il percorso nascita a Ravenna

Il Consultorio familiare dell'Ausl di Ravenna, organizza un percorso nascita rivolto alle donne e alle coppie in attesa che prevede tre distinte tipologie di corso. Durante i corsi le ostetriche informano sulle varie tipologie di parto che la donna può scegliere presso gli Ospedali dell'Ausl, come il parto in analgesia oppure quello in acqua, e sulla possibilità di donare il cordone ombelicale.

I corsi di accompagnamento alla nascita organizzati dall’Ausl di Ravenna sono rivolti alle donne a partire dalla 24esima, 26esima settimana di gravidanza. Nel corso degli incontri vengono spiegati alcuni esercizi di ginnastica e tecniche di rilassamento, esercizi per ripristinare il tono dei muscoli del perineo, le ostetriche spiegano le diverse tipologie di parto tra le quali è possibile scegliere negli ospedali della provincia, il parto in analgesia, la donazione del cordone ombelicale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per informazioni: Consultorio Familiare di Ravenna Azienda Usl della Romagna. Via Berlinguer, 11. - Tel. 0544/286930 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 - e-mail: oriana.gasperoni@auslromagna.it.