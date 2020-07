L'elenco delle sale per feste dei bambini in città

Arriva il compleanno, ma la vostra casa è troppo piccola per ospitare decine di bambini? Non c'è da preoccuparsi, a Ravenna esistono varie sale per feste a disposizione. Trovare uno spazio per festeggiare compleanni e altri importanti avvenimenti dei propri bambini non è più un problema perché esistono sul territorio locali attrezzati in cui organizzare party e ospitare un gran numero di bambini.

Si tratta di luoghi prenotabili a pagamento che offrono spazio e in certi casi anche alcuni servizi di animazione. Vediamo dunque un elenco delle sale per feste presenti nella città di Ravenna.

Le sale per feste in città e nei dintorni

Baby parking Funnyland - via della Merenda 19/21 a Fornace Zarattini

Email: funnylandravenna@gmail.com

Tel. 0544 201622; cel. 324 6296777

sito web: www.funnylandravenna.it

Centro Ricreativo Piccoli Tesori - Via G. Lercaro 26 a Ravenna

Tel. 348 3684019

Domus Bimbi (Asilo Nido), via Pavirani 44 a Ravenna,

Tel. 0544/461572 (solo bimbi entro l'ottavo compleanno);

Il Paese delle Meraviglie (Asilo Nido), via di Roma 226, Ravenna,

Tel. 0544/219372;

"L'Arcobaleno" (Nido e Scuola dell'Infanzia), via Molveno 14/16 a Cervia

Tel. 347 3695905

Email: info@arcobalenocervia.com

sito web: www.arcobalenocervia.com

Mary Poppins (Centro Giochi), via Bramante 85, Ravenna,

Tel. 347 8863387

McDonald's Ravenna Ipercoop, via Marco Bussato, 48 a Ravenna

Tel. 0544 270562;

Museo NatuRa, Via Rivaletto, 25 a Sant’Alberto

Tel. 0544 528710

Email: natura@atlantide.net

sito web: www.atlantide.net

NinnaNanna (Asilo Nido), via Borghi 16, Ravenna

Tel. 0544/501872 (solo bimbi entro l'ottavo compleanno);

Parrocchia di san Simone e Giuda, via Antica Miliza 54 a Ravenna

Tel. 0544 476764 e 338 7147104.