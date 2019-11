Giudice di Pace: sede e contatti a Ravenna

Il giudice di pace è un magistrato onorario della Repubblica italiana. Dirime un'ampia gamma di controversie in sede giurisdizionale, sia in materia civile che in materia penale.

Contatti del Giudice di Pace a Ravenna

La Cancelleria del Giudice di Pace di Ravenna si trova in Piazza Bernini, 2.

Tel: 0544511611

Email: gdp.ravenna@giustizia.it

A Faenza: la sede è in Corso Matteotti 3

Tel: 0546/669611 (Centralino)

Email: gdp.faenza@giustizia.it; gdp.faenza@giustiziacert.it

A Lugo: la sede è in Corso Matteotti 52

Tel: 0545/25089 (Centralino)

Email: gdp.lugo@giustizia.it

PEC: prot.gdp.lugo@giustiziacert.it

Servizi online

Presso alcuni uffici del giudice di pace è già attivo il servizio SIGP Internet Nazionale, un servizio online che consente a tutti, cittadini e avvocati, di: