Pronto soccorso pediatrico, le strutture d'emergenza per bambini a Ravenna

Il Pronto Soccorso Pediatrico è la struttura che gestisce l’emergenza sia di ordine medico-chirurgico che traumatologico per i bambini di età compresa fra 0 e 14 anni. L’emergenza-urgenza pediatrica viene garantita 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. Oltre agli interventi di carattere medico viene trattata la piccola chirurgia (suture) e la traumatologia (docce gessate, immobilizzazioni temporanee ecc.).

Il Pronto soccorso pediatrico a Ravenna

Il pronto soccorso nella realtà ravennate è rivolto alla totalità della popolazione. Pertanto anche gli accessi in urgenza effettuati dai bambini in età pediatrica passano attraverso il triage del Pronto Soccorso Generale che, in base alla gravità della situazione, provvede ad inviare in pediatria o ad altro reparto specializzato. Il Pronto soccorso di Ravenna si trova in viale Randi, 5.

Il reparto di pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna offre i seguenti servizi: day hospital, terapia intensiva neonatale, ambulatorio, prelievi 0-2 anni.

Nei tre Presidi Ospedalieri di Ravenna, Faenza e Lugo il servizio di Ambulatorio Urgenza Pediatrica è attivo 24 ore su 24. Nell'ambulatorio di urgenze pediatriche, verranno effettuate le prime valutazioni diagnostiche e cure mediche, decidendo poi sulla necessità o meno di una Osservazione Breve Intensiva (Obi) (fino a 36 ore).

Nelle Unità Operative di Pediatria di Lugo e Faenza, è possibile trattenere il bambino in Obi. In caso di necessità di continuità assistenziale (oltre le 36 ore) il bambino verrà trasferito presso la Pediatria di Ravenna.