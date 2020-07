Un aiuto per sconfiggere la dipendenza. Le Comunità di recupero nel Ravennate

Una speranza per chi teme di essere ormai senza speranza: a questo servono le comunità di recupero: centri nati per accogliere e rieducare individui che sono diventati vittime delle proprie dipendenze. Alcol, gioco d'azzardo, droghe: fuggire da questi demoni è possibile con l'aiuto di medici ed esperti che, attraverso incontri e terapie aiutano le persono in difficoltà a rimettersi in sesto.

Servizio dipendenze patologiche Ausl a Ravenna

Il servizio Dipendenze Patologiche dell'Ausl Romagna è un servizio pubblico e gratuito. Svolge attività ambulatoriale per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze legali, illegali e gioco d'azzardo. Ci si può rivolgere al servizio per una semplice richiesta d'informazioni, una consulenza, un dubbio sulle sostanze d'abuso e sui rischi correlati. E' possibile effettuare il test HIV in forma anonima e gratuita.

In particolare vi potete riferire al Servizio Dipendenze Patologiche di Ravenna

Indirizzo: via Missiroli, 16

Apertura al pubblico: lun, mer, ven: 8.00-13.00; mar: 10.00-13.00; 14.30-18.00; gio: 8.00-13.00; 14.30-18.00; sab: 8.00-12.00.

Telefono: 0544 287251

Email: sert.ra@auslromagna.it

Comunità di recupero a Ravenna

Questi sono i contatti di alcune delle comunità di recupero presenti a Ravenna e nel territorio romagnolo.

Comunità Villaggio del Fanciullo

Indirizzo: via 56 Martiri, 79, Ravenna

Tel. 0544 603511

E-mail: segreteria@villaggiofanciullo.org

La cooperativa sociale La Casa

Indirizzo: via Camillo Benso Cavour, 6, Ravenna

Tel. 0544 36044

Comunità Papa Giovanni XXIII di Durazzano

Indirizzo: via Chiesa, 3, Durazzano

Tel. 0544 574438

Comunità Papa Giovanni XXIII di Fornò

Indirizzo: via del Santuario 22, Fornò (FC)

Tel. 0543 728149

Comunità San Patrignano

Per richieste di aiuto, di accoglienza in comunità o per problemi di tossicodipendenza: accoglienza@sanpatrignano.org (italiani) o help@sanpatrignano.org (stranieri).

Indirizzo: Via San Patrignano 53, Coriano (RN)

Tel. +39 0541 362111 – Fax +39 0541 756108

E-mail: info@sanpatrignano.org