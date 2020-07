Dove fare volontariato: la mappa della città di Ravenna

Fare volontariato è un atto di grande umanità e impegno sociale. Significa mettere gli altri davanti a sè stesso, sacrificare il proprio tempo libero per dedicarsi a far star meglio le persone meno fortunate della propria comunità.

Ci sono tante possibiltà di spostarsi con il Servizio civile, ma per chi vuol diventare volontario ci sono tante opportunità anche nella città di Ravenna. Tante informazioni in merito alle attività di volontariato vengono fornite anche dall'Informagiovani di Ravenna. Scopriamo dove si può fare attività di volontariato in città.

La mappa del volontariato a Ravenna

Casa del Volontariato

Via Andrea Sansovino, 57

Telefono: 0544 401135

“Laboriosamente”, idee e azioni di pubblica utilità

via D’Azeglio 2

Telefono: 0544 482578 (solo il martedì dalle 9.00 alle 13.00)

E-mail: laboriosamente.ravenna@gmail.com

Per gli altri – Centro servizi per il volontariato

presso la Casa del VOlontariato

E-mail: info@perglialtri.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Esiste infine un elenco completo delle associazioni della Provincia di Ravenna iscritte all’albo provinciale.