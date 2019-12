Informagiovani: cos'è, dove si trova e che servizi offre?

L'Informagiovani è un punto di riferimento informativo e di orientamento per tutti i giovani ravennati. Si tratta di un ufficio che opera in stretta collaborazione con l'Uffico alle Politiche Giovanili del Comune di Ravenna su temi quali: lavoro, formazione, studio, tempo libero, eventi culturali, sport, vacanze, servizio civile e servizio volontario europeo.

Che servizi offre?

Chi si rivolge all'Informagiovani può:

avvalersi del supporto di operatori qualificati in materia di orientamento;

usufruire di consulenze orientative su appuntamento;

chiedere un supporto tecnico per la ricerca lavorativa, per redazione elettronica del curriculum vitae e lettera di accompagnamento, redazione di domande di ammissione ai concorsi pubblici;

autoconsultare supporti informativi aggiornati, accedere alle banche dati e ad un servizio prestiti di testi.

Nella sede di Informagiovani vengono anche organizzati periodicamente degli incontri di orientamento di gruppo per approfondire alcuni temi di interesse specifico con il contributo di esperti in materia e testimonianze di giovani utenti (peer education).

Tutti gli incontri di Informagiovani sono gratuiti.

Informagiovani: dove e quando

Il punto Informagiovani di Ravenna si trova a Palazzo Rasponi delle Teste in Piazza Kennedy ed è ad accesso gratuito. Il suo ingresso principale è sul retro del palazzo storico, in via Longhi, 9. Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00, martedì e giovedì anche dalle 14.00 alle 18.00.

Inoltre sono attivi due punti informativi nel forese, a Mezzano (piazza della Repubblica, 10, orari: lunedì dalle 15 alle 17) e a San Pietro in Vincoli (via Pistocchi 41/a, orari: mercoledì dalle 15 alle 17), mentre rimane uno snodo essenziale per le richieste di giovani e donne la sede Informagiovani/Informadonna di Lido Adriano (viale Parini 48, orari di apertura: martedì 14.30-17.30, mercoledì e giovedì 9.30-12.30).